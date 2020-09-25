Tayland hükümeti, Facebook ve Twitter hakkında suç duyurusunda bulundu

Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı, mahkeme kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Facebook ve Twitter hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook ve Twitter, zaman zaman amacı dışında kullanılabiliyor.

Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı, yasa dışı içerikleri engellemeye yönelik mahkeme kararlarına uymadıkları gerekçesiyle sosyal medya şirketleri Facebook ve Twitter hakkında suç duyurusunda bulundu.

FACEBOOK VE TWITTER MAHKEME KARARINA UYMADI

Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Buddhipongse Punnakanta, sosyal medya şirketlerine, mahkemeler tarafından yüzlerce kullanıcının hesabının bloke edilmesi için verilen 15 günlük sürenin dolduğunu, ancak Facebook ve Twitter'ın hiçbir adım atmadığını söyledi.

TAYLAND'DA BİR İLK OLDU

Bilgisayar Suçları Yasası kapsamında daha önce internet siteleri ve kullanıcıları hakkında benzeri yasal süreçlerin başlatıldığını vurgulayan Buddhipongse, sosyal medya şirketlerine karşı ilk defa böyle bir girişimde bulunduklarını belirtti.

Facebook ve Twitter'ın, azami 6 bin 325 dolar para cezasına ek olarak, hesapların kapatılmadığı her gün için 158 dolar ek para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.