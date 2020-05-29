Tayland'daki AVM'de robotlu korona önlemi

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Tayland’ın başkenti Bangkok'taki Central World alışveriş merkezinde robotlar koronavirüs denetimi yapıyor.

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerde, robotların yeri büyük. Birçok şirket, kendi geliştirdiği robotları çeşitli mağazalarda, parklarda veya AVM'lerde tedbir amaçlı kullanıyor.

Tayland’ın başkenti Bangkok'taki Central World alışveriş merkezi de bu yerlerden biri.

Robotlar, alışveriş merkezine girenlerin ateşini ölçüyor. Ultra-violet ışığı kullanarak yürüyen merdivenlerin korkuluklarını temizliyor ya da bir köpeğe benzeyen yapısıyla alışveriş merkezinde dolaşarak isteyenlere temizleyici el jeli dağıtıyor.

Ayrıca robotlar, üzerindeki ekran vasıtasıyla ziyaretçilere, halk sağlığı üzerine mesajlar veriyor.