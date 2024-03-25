Tayvan: TikTok ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da hükümet, sosyal paylaşım uygulaması TikTok'u "ulusal güvenlik tehdidi" olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Tayvan, Çin'in topraklarının bir parçası olduğunu iddia etmesine rağmen, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığını koruyor. İç savaşın ardından Çin ana karası ile Tayvan arasında ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafları devam ediyor.

TikTok, Tayvan'da "ulusal güvenliğe tehdit" görüldü

Tayvan Dijital İşler Bakanı Audrey Tang, geçen hafta düzenlenen meclis oturumunda, Çinli Bytedance şirketinin ana ortağı olduğu TikTok'un ulusal enformasyon ve iletişim güvenliği açısından "tehlikeli ürün" olarak sınıflandırıldığını belirtti.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Bakan Tang, düşman devletlerin dolaylı veya doğrudan kontrol ettiği ürünlerin ulusal güvenliğe tehdit olarak değerlendirildiğini vurguladı.

ABD de TikTok'u yasaklıyor

Tayvanlı yetkilinin açıklaması, Ada'daki hükümetin TikTok konusunda tutumunun uygulamayı ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklamayı tartışan ABD ile aynı çizgide olduğunu gösteriyor.

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart'ta TikTok'un ülkede yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etmiş, tasarı onay için Senato'ya gönderilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Senato'nun onaylaması halinde yasayı imzalayarak yürürlüğe sokacağını açıklamıştı.

"Ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan tasarının yasalaşması halinde ana ortak konumundaki Çin ByteDance firması, platformu devretmek zorunda kalacak.