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    Tayvanlı çip devi TSMC, ABD'de üretim yapacak

    Dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvan Yarı-iletken İmalat Şirketi (TSMC), ABD'nin Arizona eyaletinde yapımı süren fabrikasında tören düzenleyecek.
    • 05.12.2022 - 09:16
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    Tayvanlı çip devi TSMC, ABD'de üretim yapacak

    Yıllardır devam eden koronavirüs salgını nedeniyle çip üretimi de olumsuz etkilendi. Geçen yılın başlarında otomotivde patlak veren ve ardından diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedarik sorunları, üretim bantlarında kesintilere yol açıyor.

    Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Tayvan merkezli TSMC, Apple'ın A serisi ve M serisi işlemcilerinin yanı sıra, AMD işlemcilerini üretmesiyle tanınıyor.

    Ekran kartları ve güç yönetimi için de çipler üreten TSMC, ABD'nin Arizona eyaletinde yeni bir fabrika inşa ediyor.

    TSMC, tören düzenleyecek

    AA'nın haberine göre, dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, ABD'nin Arizona eyaletinde yapımı süren fabrikasında tören düzenleyecek.

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkan Joe Biden'ın, ilk döküm makinasının montajı vesilesiyle 6 Aralık'ta yapılacak törene katılmak için fabrikayı ziyaret edeceği bildirildi.

    Tayvanlı çip devi TSMC, ABD de üretim yapacak #1

    İlk olarak 2020 Mayıs'ta açılacağı duyurulan fabrika, ABD'nin tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar ve jeopolitik riskler nedeniyle sınır aşırı çip üretimini ülke içine geri çekme politikasının en önemli örneklerinden biri olarak görülüyor.

    Üretim 2024'te başlayacak

    Şirket Arizona'da kuracağı fabrika için 12 milyar dolar yatırım yapacak. 2024 yılında faaliyete geçmesi planlanan fabrikada 5 nanometrelik gelişmiş mikro çiplerin üretilmesi planlanıyor.

    400 hektarlık arazide kurulan fabrikanın ayda 20 bin ünite çip üretecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.


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