T.C. Kimlik No kısıtlama özelliği nasıl kullanılır

Vatandaşların T.C. kimlik numaralarına kısıtlama getirmesini sağlayan e-Devlet özelliğini anlattık.

Türkiye'de çalınan veya kaybolan T.C. kimlik kartları nedeniyle bazı vatandaşlar, istemeden de olsa şirketlere ortak veya yetkili olabiliyor.

Genellikle dolandırıcılık amacıyla yapılan bu girişimlerde art niyetli olan kişiler, çalınan bilgileri kullanarak vatandaşları mağdur edebiliyor.

Vatandaşlar, her ne kadar ticaret sicili müdürlüklerine başvuru yaparak kimlik numaralarını herhangi bir şirket ortaklığı ya da yetki için kullanılmasını kısıtlayabilse de bunun yapmanın daha basit bir yolu var.

e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik No kısıtlama

Bu işlem için ticaret sicili müdürlüklerine gitmek ve süreçle uğraşmak istemeyen vatandaşlar, T.C. Kimlik No kısıtlama özelliğini e-Devlet üzerinden aktif edebilir. Bunu nasıl yapabileceğinizi aşağıdaki videoda anlattık.

T.C. KİMLİK NUMARANIZI DIŞARIYA KAPATIN: İŞTE YÖNTEMİ - YOUTUBE

