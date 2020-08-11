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    TeamViewer'daki açık nedeniyle şifreleriniz tehlikede

    Uzaktan masaüstü bağlantı yazılımı olan TeamViewer'da, tüm sistem şifrelerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olan yeni bir güvenlik açığı tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 10:17
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    TeamViewer'daki açık nedeniyle şifreleriniz tehlikede

    Son zamanlarda koronavirüsün neden olduğu bazı kısıtlamalar nedeniyle uzaktan erişim uygulamalarına olan ilgi bir hayli arttı.

    Özellikle Zoom'da yer alan kritik güvenlik açıkları kullanıcıları zor durumda bırakırken, şimdilerde ise TeamViewer'da önemli bir açık keşfedildi.

    PROGRAM BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLİYOR

    Kötü niyetli kişiler, zararlı bir web sitesine girmesi için kurbanı ikna ediyor ve asıl olay bundan sonra başlıyor. Zararlı site, bilgisayarda yüklü TeamViewer programını otomatik olarak çalıştırıyor ve oturum açma bilgileri karşı tarafa iletiliyor.

    Daha sonra saldırgan, siz farkında olmadan arka planda TeamViewer programını açıp bilgisayarınızı kontrol edip şifrelerinize erişebiliyor.

    teamviewer

    HER ZAMAN SON SÜRÜMÜ KULLANIN

    Güvenlik açığının ortaya çıkmasının ardından uygulama geliştiricileri, yeni bir güncelleme yayınlayarak sorunu giderdi. Bu nedenle TeamViewer'ın her zaman en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.

    Bunun için üst tarafta bulunan menüden Yardım > Yeni sürüm için kontrol et yolunu izleyebilirsiniz.

    Instagram: @eshteknoloji

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