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AA & Ensonhaber

Tekirdağ’daki Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte tamamen yerli imkanlarla geliştirdikleri elektrikli kamyonetle dikkat çekti. Yaklaşık 430 kilogram ağırlığında olan ve tek şarjla 100-120 kilometre yol kat edebilen araç, okul atölyesinde yaklaşık 20 ay süren emekle ortaya çıktı. Projede, 6 öğretmen ve 6 öğrenci aktif rol aldı.

SCOOTER'DAN ELEKTRİKLİ KAMYONETE

Elektrik-Elektronik Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Fuat Özbay, çalışmanın başlangıcında 13 dönümlük okul bahçesinde nöbet tutan öğretmenlere scooter üretme fikriyle yola çıktıklarını, ancak zamanla bu hedefin elektrikli kamyonete evrildiğini söyledi. Özbay, bu süreçte ahilik kültürü ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın Maarif Modeli’nin kendilerine ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

OKUL ATÖLYESİNDE ÜRETTİLER

Makine Öğretmeni Gökhan Mersin, aracın tasarım ve üretiminin tamamının okul içinde gerçekleştirildiğini anlattı. Şasenin örme yapıda tasarlandığını, cam elyaf ile kaplandığını, kaporta kalıplarının köpükten yapılıp cam elyaf ve reçineyle güçlendirildiğini belirten Mersin, montaj ve boyama işlemlerinin de okul atölyesinde tamamlandığını aktardı.

SAATTE 50 KİLOMETRE HIZ YAPIYOR

Elektrik-Elektronik Öğretmeni Gökhan Sevindik ise kamyonetin 72 volt 105 amper lityum fosfat batarya ile çalıştığını ve saatte 50 kilometre hıza ulaşabildiğini söyledi. Aracın, sinyal ve fren lambaları, geri vites lambası, geri görüş kamerası, bluetooth destekli pil takip sistemi ve multimedya ekranı gibi özelliklerle donatıldığını ekledi.

Projede yer alan 12. sınıf öğrencisi Yiğit Kırıcı, hayallerini gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederken, Okul Müdürü Bekir Behçet Yazıcıoğlu ise projenin öğrencilerin teknik yeteneklerini ortaya koymaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.