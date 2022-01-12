TEKNOFEST 2022 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2022'de yer almak ve Teknoloji Yarışmaları'nda mücadele etmek isteyenler 28 Şubat'a kadar çevrim içi olarak başvuru yapabilecek.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenmiş ve oldukça ilgi çekmişti.

Şimdi ise gözler gelecek yıl Samsun'da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022'ye çevrildi.

Rotasını Karadeniz'e çeviren TEKNOFEST, her yıl yüz binlerce gencin başvuruda bulunduğu Türkiye'nin en büyük para ödüllü Teknoloji Yarışmaları'nı bu yıl 39'u ana yarışma olmak üzere 97 farklı kategoride düzenliyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Milli Teknoloji Hamlesi ateşiyle yanan meşaleyi teknoloji ve bilimle buluşturacak gençler için yarışma başvuruları açılırken, görkemli festivalde yer almak ve Teknoloji Yarışmaları'nda kıyasıya mücadele etmek isteyenler 28 Şubat'a kadar "www.teknofest.org" adresi üzerinden çevrim içi olarak başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Türkiye'nin dört bir yanında bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençleri bir araya getiren TEKNOFEST, yine gençlerin enerjisiyle büyümeye devam ediyor.

2021'DE 5 MİLYON TL ÖDÜL VERİLDİ

Geçen yıl Türkiye'nin 81 ilinden ve 111 ülkeden 44 bin 912 takım ile 200 binden fazla gencin başvuruda bulunduğu ve başvurular arasından 13 bin finalistin belirlendiği yarışmalarda, 12 milyon liralık malzeme desteğinin yanı sıra toplamda 5 milyon TL ödül verildi.

2021 yılından farklı olarak bu yıl Hyperloop Geliştirme Yarışması, Dikey İnişli Roket Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması ve Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

30 AĞUSTOS'TA SAMSUN'DA BAŞLIYOR

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Milli Mücadele'nin başladığı şehir Samsun'da, Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek.