TEKNOFEST 2023 başvurusu: Teknofest ne zaman, nerede yapılacak?

TEKNOFEST 2023 başvurusu: Teknofest ne zaman, nerede yapılacak?

TEKNOFEST 2023 detayları açıklandı. Başvuruda bulunmak isteyenler, kayıt işlemlerine dair detayları araştırıyor. Peki TEKNOFEST 2023 ne zaman ve nerede yapılacak? Nasıl başvurulur?

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı.

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2023, bu yıl yine binlerce kişiye ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST'in bu yıl ne zaman ve nerede düzenleneceği ise, etkinliğe katılmak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor.

20 Kasım'a kadar devam edecek olan başvurular için detaylar açıklandı.

Peki 2023 TEKNOFEST ne zaman ve nerede? TEKNOFEST'e nasıl başvurulur?

TEKNOFEST 2023 ne zaman, nerede?

Teknofest, bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle 30 Nisan-6 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek.

TEKNOFEST başvurusu nasıl yapılır?

Teknoloji Yarışmaları'na "https://teknofest.org/tr/competitions/" adresi ziyaret edilerek başvurulabiliyor.

TEKNOFEST 2023 ödülü

13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023, çalışma hayatında da gençlere öncülük ederek onların profesyonel kariyer hayatlarına dahil olmayı; sağlayacağı iş, staj ve akademik imkanlar ile gençlerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.