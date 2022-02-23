TEKNOFEST Azerbaycan başvuruları uzatıldı

TEKNOFEST kapsamında her yıl teknoloji meraklısı gençlerin katıldığı ve bu yıl Azerbaycan’da yapılacak "TEKNOFEST Azerbaycan" teknoloji yarışmalarının başvuru süresi uzadı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji Festivali TEKNOFEST, geçtiğimiz yıl 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenmiş ve oldukça ilgi çekmişti. Şimdi ise gözler, bu yıl Samsun'da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022'ye çevrildi.

Öte yandan, TEKNOFEST kapsamında her yıl teknoloji meraklısı gençlerin katıldığı yarışmalar bu yıl Azerbaycan'da da düzenlenecek.

Tarım teknolojilerinden yeşil teknolojilere, insansız hava araçlarından model uydu yarışmasına kadar 10 farklı kategoride düzenlenen yarışmada finale kalan gençler, ödüllerini 26-29 Mayıs'ta Bakü’de düzenlenecek TEKNOFEST’te alacak.

BAŞVURULAR UZATILDI

Türkiye ve Azerbaycan öncülüğünde yerel katılıma açık olan yarışmalardan olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve insan faaliyetinin olumsuz sonuçlarının önlenmesi amaçlanan Yeşil Teknolojiler Yarışması ile meyvecilik, sebzecilik ve hayvancılık sektöründe verimliliğin artırılmasını amaçlayan Tarım Teknolojileri yarışmalarının son başvuru tarihi 28 Şubat 2022’ye alındı.

Yerel katılıma açık olan Sosyal Teknolojiler Yarışması, yapay zeka ile donatılan Robotik Yarışmaları da yine 28 Şubat olarak güncellendi.



Uluslararası katılıma açık olan gençlerin 3D yazıcıları kullanarak hayal güçlerini ve tasarımlarını kendilerinin oluşturdukları projelerle uygulama becerilerini test eden Baku Skills Yarışmasının da başvuru tarihi yine 28 Şubat 2022 olarak belirlendi.

Katılımcıların yazılım projeleri geliştirerek, nesnelerin interneti, yapay zeka ve veri analizi gibi yenilikçi teknolojilere dayalı akıllı çözümlerin rekabet edeceği, Azerbaycan’ın kurtarılmış topraklarına ithaf edilmiş Smart Karabağ Hackathon Yarışmasına da 1 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.

26-29 Mayıs'ta Azerbaycan’da düzenlenecek TEKNOFEST Azerbaycan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

Birbirinden farklı teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofest.az adresinden yapılıyor.