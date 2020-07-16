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    Teknoloji girişimcisi Fahim Saleh, testere ile öldürüldü

    Teknoloji girişimcisi Fahim Saleh, New York'taki dairesinde başı ve uzuvları kesilmiş halde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2020 - 15:43
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    Teknoloji girişimcisi Fahim Saleh, testere ile öldürüldü

    ABD'nin önde gelen girişimcisi ve Gokada isimli nakliye şirketinin CEO'su Fahim Saleh, New York'taki dairesinde ölü bulundu. ABD medyasında yer alan haberlere göre, 33 yaşındaki Fahim Saleh'in başı ve uzuvlarının elektrikli testereyle parçalanmış olduğu belirtildi.

    Ayrıca dairede başı ve uzuvları kesilmiş cesedin yanında prize takılı olan bir elektrikli testere ve siyah torbaların da bulunduğu belirtiliyor.

    ÖLÜMÜ DOĞRULANDI

    Polis olayla ilgili henüz bir açıklama yapmazken; Gokada şirketi, "Kurucumuz ve CEO'muz Fahim Saleh'in ani ve trajik kaybını derin bir üzüntüyle bildiriyoruz." açıklamasını yaparak Faleh'in ölümünü doğruladı.

    falej

    Saleh; Nepal ve Bangladeş'te taksi, kurye ve yemek siparişi hizmetleri veren Pathao ile Nijerya'daki Uber benzeri motosiklet taksi uygulaması Gokada platformlarının kurucuları arasında yer alıyordu.

    Instagram: @eshteknoloji

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