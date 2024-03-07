Teknoloji savaşlarında yeni perde: Google mühendisi Çin ajanı çıktı Eski bir Google yazılım mühendisi, şirket tarafından geliştirilen yapay zeka hakkındaki ticari sırları çalmakla suçlandı.

ensonhaber.com

ABD ve Çin arasındaki yapay zeka yarışı giderek artan bir gerginlikle dolu. Her iki ülke de stratejik olarak önemli avantajlar elde etmek için büyük yatırımlar yapıyor ve bu durum uluslararası sahnede rekabeti kızıştırıyor.

Son yıllarda ise Çin, ABD merkezli şirketlerin teknolojilerini çalmakla suçlanıyor.

Çarşamba günü açıklanan federal iddianameye göre, Kaliforniya'da Google'da yazılım mühendisi olarak çalıştığı işinden yakın zamanda ayrılan bir Çin vatandaşı, kendisine gizlice ödeme yapan Pekin merkezli bir şirkete yapay zeka teknolojisini aktarmaya çalışmakla suçlandı.

Savcılar, Google'ın geniş yapay zeka süper bilgisayar veri sistemini tasarlayan ve bakımını yapan ekibin bir parçası olan Linwei Ding'i, sistemin "mimarisi ve işlevselliği" hakkındaki bilgileri çalmakla suçluyor.

500 gizli dosyayı çaldı

Ding, Mayıs 2022'den Mayıs 2023'e kadar, çoğu ticari sır içeren 500 dosyayı Google tarafından verilen dizüstü bilgisayarından, "anında tespitten kaçmasına" olanak tanıyan çok adımlı bir şema kullanarak buluta yükledi.

Yetkililer, Google'ın ana kampüsünden çok da uzak olmayan Newark'daki evinde Ding'in tutuklandığını söyledi.

Çinli şirketten ödeme aldı

İddianameye göre, Haziran 2022'den itibaren, Ding'e Çin merkezli bir teknoloji şirketi tarafından Google'daki amirlerine haber verilmeden ayda 14 bin 800 dolar (artı ikramiye ve şirket hissesi) ödendi.

Ding, kasım ayında Pekin'de düzenlenen bir yatırımcı konferansında kurduğu yeni bir yapay zeka start-up şirketi için fon arayışında olduğunu açıklamıştı.

Başka bir çalışandan yardım aldı

İddianameye göre, başka bir Google çalışanı, Ding'in Çin'e yaptığı bir geziyi gizlemesine yardımcı olmak için ona yardım etti.

Çin'in yapay zeka planları

ChatGPT'nin ve sohbet robotları dalgasının arkasında yer alan üretken yapay zeka, hızla dünyanın en çok imrenilen teknolojilerinden biri haline geldi.

Üretken yapay zeka alanında ilerlemelerin çoğunu Amerikan şirketleri geliştirirken; Çin, büyüyen alana liderlik etmeyi stratejik bir öncelik haline getirdi.

Teknoloji endüstrisinin içindeki kişiler, Çin'in ABD'nin en az bir yıl gerisinde olduğunu tahmin ediyor.

Ancak, birçok Çinli start-up, ayak uydurmak için Amerikan teknolojisinden, özellikle de Meta'nın Llama adı verilen açık kaynaklı büyük dil modelinden yararlanıyor.

Bu tür araçlar saniyeler içinde üretkenliği artırmak, yanlış bilgi oluşturmak veya eğlence sağlamak için kullanılabilecek ikna edici metin ve resimler üretebilir.

Çin ajanları daha önce de bilgi çaldı

Fikri mülkiyet hırsızlığı suçlamaları, yıllardır ABD-Çin ilişkilerinde önemli bir anlaşmazlık noktası oldu.

Bir Çin vatandaşı, 2015 yılında IBM şirketinin kaynak kodlarından bazılarını Çin'deki partilere sattığı için tutuklanmıştı.

2018 yılında eski bir Apple çalışanı, şirketin otonom sürüş ticari sırlarını Pekin'e götürmek için yola çıkarken yakalandı.

Aynı yıl, Çinli Sinovel Wind Group firması Massachusetts merkezli bir şirket olan AMSC'den rüzgar türbini teknolojisini çalmaktan suçlu bulundu.

Ekim ayında FBI direktörü Christopher A. Wray, Çin'den gelen fikri mülkiyet hırsızlığının ABD'nin ekonomik ve ulusal güvenliği için bir tehlike olduğunu söyledi.