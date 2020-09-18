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    Teknoloji Sektörüne Yeni Bir Soluk; 360

    Sizleri teknoloji sektörüne yeni bir soluk getirecek olan marka ile tanıştıralım; 360.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 10:50
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 10:50
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    Teknoloji Sektörüne Yeni Bir Soluk; 360

     

    360 markasını belki Türkiye’de yeni yeni duymaya başlıyor olabilirsiniz. Ancak
    360, dünya çapında yazılım ve elektronik sektöründe büyük başarılara imza
    atmış, Çin elektronik sektörünün en büyük markalarından bir tanesi. Öyle ki
    yazılım ve elektronik sektöründe faaliyet gösteren 360, Çin’de yazılım
    sektöründe ilk 10, elektronik sektöründe ise ilk 100 firma arasında yer alıyor.
    2005 yılından kurulan ve teknoloji odaklı ürünleriyle insanların günlük
    yaşamlarını kolaylaştıran firma, günümüzde Çin’in en büyük internet güvenliği
    şirketlerinden biri.
    İnsan hayatını daha kolay, pratik ve güvenli hale getirmeyi amaçlayan firma bu
    ideallerine ulaşmak için iki kavramdan güç alıyor; teknoloji ve inovasyon.
    Ürün kalitesinin yanı sıra kullanım kolaylığı ve fiyat avantajı ile rakiplerinin
    arasından sıyrılan 360, hayatı kolaylaştıran teknolojisi ve isminden aldığı ilhamla
    günlük yaşamımızın her alanında yer alacak gibi duruyor.
    En iyi yol arkadaşınız olacak G300 araç içi kamera ile trafikteki güvenliğinizi; 360
    D806 PanTilt güvenlik ve çocuk akıllı kamerası ile evi koruma altına alıyor.
    G300’ün Türkiye’de en çok satan 2. araç içi kamerası olduğunu da ayrıca
    vurgulayalım.

    Teknoloji Sektörüne Yeni Bir Soluk; 360 #1

     

    Teknoloji sektörüne getireceği yeniliklerle adından söz ettiren 360 markası, çokyakında satışa sunulacak olan otopilot teknolojisine sahip ilk robot elektriksüpürgesi ile ev temizliğine de yeni bir soluk getirecek.Türkiye pazarına yeni giriş yapan marka, akıllı robot süpürgeleri, araç içikamerası, bebek ve güvenlik kamerası, akıllı bebek oto koltukları gibi pek çokürünle adından daha çok söz ettirecek gibi duruyor.Ürünlerinde yapay zeka, hareket algılama, yer çekimi sensörü gibi gelişenteknolojinin tüm özelliklerini kullanan 360 markası, hayatımızın merkezinde yer almak için hazır.

    Teknoloji Sektörüne Yeni Bir Soluk; 360 #2

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