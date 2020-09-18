Teknoloji Sektörüne Yeni Bir Soluk; 360

Sizleri teknoloji sektörüne yeni bir soluk getirecek olan marka ile tanıştıralım; 360.

360 markasını belki Türkiye’de yeni yeni duymaya başlıyor olabilirsiniz. Ancak

360, dünya çapında yazılım ve elektronik sektöründe büyük başarılara imza

atmış, Çin elektronik sektörünün en büyük markalarından bir tanesi. Öyle ki

yazılım ve elektronik sektöründe faaliyet gösteren 360, Çin’de yazılım

sektöründe ilk 10, elektronik sektöründe ise ilk 100 firma arasında yer alıyor.

2005 yılından kurulan ve teknoloji odaklı ürünleriyle insanların günlük

yaşamlarını kolaylaştıran firma, günümüzde Çin’in en büyük internet güvenliği

şirketlerinden biri.

İnsan hayatını daha kolay, pratik ve güvenli hale getirmeyi amaçlayan firma bu

ideallerine ulaşmak için iki kavramdan güç alıyor; teknoloji ve inovasyon.

Ürün kalitesinin yanı sıra kullanım kolaylığı ve fiyat avantajı ile rakiplerinin

arasından sıyrılan 360, hayatı kolaylaştıran teknolojisi ve isminden aldığı ilhamla

günlük yaşamımızın her alanında yer alacak gibi duruyor.

En iyi yol arkadaşınız olacak G300 araç içi kamera ile trafikteki güvenliğinizi; 360

D806 PanTilt güvenlik ve çocuk akıllı kamerası ile evi koruma altına alıyor.

G300’ün Türkiye’de en çok satan 2. araç içi kamerası olduğunu da ayrıca

vurgulayalım.

Teknoloji sektörüne getireceği yeniliklerle adından söz ettiren 360 markası, çokyakında satışa sunulacak olan otopilot teknolojisine sahip ilk robot elektriksüpürgesi ile ev temizliğine de yeni bir soluk getirecek.Türkiye pazarına yeni giriş yapan marka, akıllı robot süpürgeleri, araç içikamerası, bebek ve güvenlik kamerası, akıllı bebek oto koltukları gibi pek çokürünle adından daha çok söz ettirecek gibi duruyor.Ürünlerinde yapay zeka, hareket algılama, yer çekimi sensörü gibi gelişenteknolojinin tüm özelliklerini kullanan 360 markası, hayatımızın merkezinde yer almak için hazır.