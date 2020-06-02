Teknolojiye 200 milyon dolarlık yatırım fonu: TechOne

Türkiye'den global pazarlara açılma potansiyeli olan teknoloji girişimlerine 5 yıl içerisinde 200 milyon liranın üzerinde yatırım yapmayı hedefleyen, TechOne Girişim Sermayesi Fonu kuruldu.

Yatırım ve danışmanlık firması Tarvenn Ventures; Actus Portföy ve Tarvenn Ventures liderliğinde TechOne Girişim Sermayesi Fonu'nun kurulduğunu açıkladı.

TechOne sayesinde, global pazarda rekabet edebilecek yüksek teknoloji üreten en az 50 erken aşama girişime yatırım yapılması planlanıyor.

TÜRKİYE'DEN ÇIKACAK PROJELER DÜNYAYA AÇILACAK

Yatırım yapılan girişimlere 30'dan fazla tam zamanlı profesyonel ile sermayenin yanında bilgi, tecrübe ve bağlantıları da sunacak TechOne fonu, uluslararası bağlantıları ve tecrübesiyle Türkiye'den çıkan teknoloji girişimlerinin globaldeki başarı şansını artırmayı hedefliyor.

50'DEN FAZLA GİRİŞİME YATIRIM

TechOne fonuyla yapay zeka, robotik, medikal teknolojiler, ileri malzeme ve nesnelerin interneti alanları öncelikli olmak üzere sektör ayrımı olmadan erken aşama 50'den fazla teknoloji girişimine yatırım yapılacak.

Yüksek teknoloji girişimlerinin özellikle global pazarlarda büyümelerine önem verilecek.

Birçok farklı ülkede yatırım yapmış ve operasyon yürütmüş tecrübeli fon ekibi, girişimlere her alanda destek vermeyi hedefliyor.

Böylece girişimlerin hızlı bir şekilde ölçeklenmesi, devam yatırımlarına kolay erişmesi ve global başarı hikayeleri çıkarması hedef alınacak.