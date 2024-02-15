Telefon alırken SAR değerine dikkat: İşte en çok radyasyon yayan akıllı telefonlar Günümüzde en yüksek SAR değerine sahip akıllı telefon modellerini sizler için listeledik.

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Son yıllarda, akıllı telefon teknolojileri ilerlemiş olsa da telefonların hayatımıza getirdiği bazı olumsuz yönler de var.

Özellikle, cep telefonlarının yaydığı radyasyon miktarını belirlemek için kullanılan Specific Absorption Rate (SAR) terimi oldukça önemli. SAR, telefonların yaydığı radyasyon miktarını ölçen değere deniyor.

Cep telefonu radyasyonu ve SAR değeri, son on yılda çok fazla endişeye sebep oldu.

En çok radyasyon yayan telefonlara geçmeden önce, SAR değeri hakkında bazı bilgiler vermemiz gerekiyor.

SAR değeri kaç olmalı

SAR değerleri ölçülürken, bir akıllı telefonun mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesini yayması için en kötü senaryo uygulanır.

Bu ölçüm sonrasında telefonun SAR değeri, söz konusu cihazın mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesidir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde telefonlar, 1.6 W/Kg değerinde bir SAR değerine sahip olmalıdır. Avrupa’da ise maksimum SAR sınırı 2 W/kg’dır.

Bu değerlerin yukarısındaki SAR değerlerinin, insan sağlığı için zararlı olduğu söyleniyor.

Bu zararın uzun vadedeki sonuçları yüksek tansiyon, genetik yapının bozulması, lenfoma kanseri, cilt kanseri ve sperm sayısının azalması olarak açıklanıyor.

SAR değeri en yüksek akıllı telefonlar

Almanya Federal Radyasyon Ofisi verilerine dayanarak yapılan testlerde en yüksek SAR değerine sahip telefonlar belli oldu.

Edinilen bilgiye göre test, maksimum güç seviyesinde önceden ayarlanmış radyo vericileri ile gerçekleştiriliyor ve SAR değerleri gerçek zamanlı olarak kaydediliyor.

En çok radyasyon yayan 10 akıllı telefon şu şekilde:

1. Motorola Edge 30 Pro - 2.25W/kg

2. Xiaomi 13 Pro - 2.05W/kg

3. OnePlus 11 Pro - 1.97 W/kg

4. iQOO 11 Pro - 1.95W/kg

5. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ - 1.94 W/kg

6. Vivo X90 Pro+ - 1.92W/kg

7. Meizu 20 Pro - 1.91 W/kg

8. Redmi K60 Pro - 1.89 W/kg

9. OPPO Find X5 Pro - 1.87 W/kg

10. Motorola Edge 30 - 1.84 W/kg

Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı

SAR değeri yüksek telefonlara maruz kaldığınızda, kısa vadede olmasa da ileride ciddi sağlık problemleri yaşayabilirsiniz.

Özellikle, kullandığınız cep telefonlarındaki maruz kaldığınız SAR değerini en aza indirmek için, herhangi bir aramayı cevaplandırdığınızda, telefonu hemen kulağınıza götürmemeniz gerektiği konusunda uzmanların ciddi uyarıları var.

Ayrıca arama esnasında olabildiğince kulaklık kullanmanız, maruz kaldığınız radyasyon miktarını da azaltacaktır.

Günümüzde birçok pazarda, SAR değeri oldukça yüksek akıllı telefonlar satılıyor. "Çakma" diye tabir edebileceğimiz bu telefonların, gelecekte sağlık sorunu yaratma olasılığı bir hayli yüksek.

Bu nedenle her zaman orijinal akıllı telefonları tercih etmeli ve telefon almadan önce mutlaka SAR değerini kontrol etmelisiniz. Ufak bir internet araştırmasıyla, bütün telefonların SAR değerlerini öğrenebilirsiniz.

Telefon yanında uyumak zararlı mı

Günümüzde akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte, birçok kişi yatağa giderken telefonlarını yanlarından ayırmıyor. Ancak yapılan araştırmalar, akıllı telefonla uyumanın sağlık üzerinde ciddi zararları olduğunu ortaya koyuyor.

Telefonların yaydığı elektromanyetik radyasyon, uzun süre maruz kalındığında sağlık sorunlarına yol açabilir.

Uyurken yakınınızda bulunan telefonunuz, bu radyasyona maruz kalmanıza ve potansiyel sağlık risklerine daha fazla açık olmanıza neden olabilir.

Uzmanlar, akıllı telefonla uyumanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için şu önerilerde bulunuyor:

Yatmadan önce telefon kullanımını sınırlayın ve uykudan en az 30 dakika önce telefonunuzu bırakın.

Telefonunuzu yatak odasından uzak tutun ve yatak odasını sadece dinlenme ve uyku için kullanın.

Uyku öncesi rahatlatıcı aktiviteler yapın, örneğin kitap okuyun veya meditasyon yapın. Eğer alarm olarak telefonunuzu kullanıyorsanız, mümkünse gece modunu kullanın veya telefonunuzu uçuş moduna alın.