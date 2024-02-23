Telefon mu fotoğraf makinesi mi: Merakla beklenen Xiaomi 14 Ultra tanıtıldı Çinli teknoloji devi Xiaomi, merakla beklenen 14 Ultra modelini görücüye çıkardı. Oldukça üst seviye özelliklere sahip telefona yakından bakıyoruz.

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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, merakla beklenen amiral gemisi modeli Xiaomi 14 Ultra'yı tanıttı. Akıllı telefonun en çok dikkat çeken noktası ise kamerası oldu.

Mayıs ayında satışa çıkması beklenen telefon, sahip olduğu özelliklerle üst seviye telefon pazarında ses getirebilir.

Gelin hep birlikte Xiaomi 14 Ultra'nın özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Xiaomi 14 Ultra özellikleri

6,73 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip QHD+ AMOLED ekranla gelen Xiaomi 14 Ultra, gücünü Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ten alıyor.

12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerine sahip telefon, 1TB kapasiteye kadar depolama seçeneği sunuyor. 90W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj desteği ile gelen telefonda 5300 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

Kamera özellikleri

Xiaomi 14 Ultra'nın arka kısmında 50 MP ana, 50 MP ultra geniş, 50 MP telefoto (3,2X) ve 50 MP telefoto (5X) olmak üzere 4 kamera var.

Leica ile iş birliğini devam ettiren telefondaki ana kamera LYT 900, diğer üç kamera ise Sony IMX 858 sensörünü kullanıyor.

360 derece ses kaydedebilen yeni bir teknoloji ile gelen telefon, 4K 120 FPS ve 8K 24 FPS video kaydedebiliyor.

Ön tarafta karşımıza çıkan 32 megapiksel çözünürlüğündeki kamera ise 4K 60 FPS videolar çekebiliyor.

Xiaomi 14 Ultra tüm özellikler

Android 14 tabanlı HyperOS üzerinde çalışan Xiaomi 14 Ultra'nın tüm özellikleri şu şekilde:

Ekran: 6,73 inç – 2K AMOLED, QHD+ (3200 x 1440 piksel) çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme, 3000 nit maksimum parlaklık, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) – 8 çekirdekli

Ön Kamera: 32 megapiksel, 1,4μm, f/2,0, 90°, 4K (30/60fps), 1080P (30/60fps), 720P (30 fps)

Arka Kameralar: 50 megapiksel, Sony LYT-900, f/1.63 – f/4.0, 23 mm, 3,2 μm, OIS

– Telefoto Kamera (3,2x): 50 megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 75 mm, OIS

– Telefoto Kamera (5x): 50 megapiksel, Sony IMX858, f/2,5, 120 mm, OIS

– Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 12 mm, 122°, AF

- 8K (24/30 fps), 4K (24/30/60/120 fps), 1080P (30/60 fps), 720P (30 fps)

RAM: 12 GB / 16 GB – LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB – UFS 4.0

Batarya: 5300 mAh

Şarj Hızı: 90W kablolu, 80W kablosuz

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC

Xiaomi 14 Ultra fiyatı

Xiaomi 14 Ultra'nın Çin fiyatları belli oldu. 256GB/12GB modelin fiyatı 6999 yuan (30 bin 700 TL) olarak açıklandı.

1TB/16GB'lık titanyum modelin fiyatı ise 8799 yuan (38 bin 620 TL) olarak belirlenmiş durumda.