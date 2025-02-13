Telefonlar için dünyanın en küçük harici SSD'si tanıtıldı

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Günümüzde akıllı telefon kullanıcıları, fotoğraf ve videolarının kalitesinden ödün vermek istemiyor.

Bu nedenle yüksek çözünürlüklü içerikler, depolama alanında büyük bir yük oluşturuyor.

Planck SSD, bu soruna çözüm olarak geliştirilen, dünyanın en küçük harici SSD'si olma özelliğini taşıyor.

Boyutu sayesinde kolayca taşınabilen bu cihaz, yüksek hızlı veri aktarımı ve geniş depolama kapasitesiyle dikkat çekiyor.

PLANCK SSD'NİN ÖZELLİKLERİ

Boyut: 17 mm (G) x 50 mm (U) x 7,8 mm (Y)

Ağırlık: 10 gr

Depolama Kapasitesi: 1 TB ve 2 TB

Çip: NVMe

Arayüz: USB-C (USB 3.2 Nesil 2)

Hız: 1050 MB/sn'ye kadar

Kayıt Süresi: 70 dakikaya kadar ProRes 4K60 (512 GB ile 34, 1 TB ile 69) ve 45 dakikaya kadar ProRes 4K120

Düşme Direnci: 3 metreye kadar

Desteklenen Cihazlar: Akıllı telefonlar (iPhone, Samsung, Google Pixel, vb.), Tabletler (iPad'ler, Android tabletler), Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar (macOS, Windows, Linux), Oyun konsolları (PlayStation, Xbox)

PLANCK SSD'NİN FİYATI

Planck SSD'nin 1 TB versiyonu 125 dolara, 2 TB versiyonu ise 199 dolara satılıyor.

Planck ayrıca kullanıcıların SSD'yi şarj etmelerini ve aynı anda iki SSD'yi kullanmalarını sağlayan bir PlanckBank aksesuarı da sunuyor. Bu aksesuar, 4K HDMI çıkışı ve 140W'a kadar PD şarj desteği sunuyor.