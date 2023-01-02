Petrol
86
3.04%
Euro
20.0043
-0.12%
Dolar
18.7193
0.10%
Altın
1.1
0.31%
Borsa
5634
2.26%
Bitcoin
318.626
1.01%
BTXN Coin
6.13
-0.80%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Telefonlardan alınan telsiz kullanım ücretine zam

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından ‘telsiz kullanım ücretine’ yüzde 110 zam yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 12:40
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 13:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Telefonlardan alınan telsiz kullanım ücretine zam

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından, her sene yeniden belirlenen telsiz kullanım ücretlerinin, bu yılki fiyatları açıklandı.

    1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, telsiz kullanım ücretine yüzde 110 zam yapıldı.

    Yeni fiyat 113 TL oldu

    2022 yılında 50,75 TL olarak belirlenen telsiz kullanım ücreti, yeni yıldan itibaren yıllık 113,14 TL'ye yükseldi.

    Telsiz kullanım ücreti, taksitlendirilerek faturasız ve faturalı müşterilerden her ay tahsil edilecek. Aylık telsiz kullanım ücreti, yaklaşık 4,23 TL 'den 9,43 TL'ye yükselmiş oldu.

    Telsiz kullanım ücreti, ‘telekomünikasyon hizmeti’ için devlete ödenen vergilerden birisi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, her yılın başında abonelerden tahsil edilecek tutarı belirliyor.

    Telefonlardan alınan telsiz kullanım ücretine zam #1


    Şanlıurfa'da kaza: Anne baba ve evlatları can verdi
    3. Sayfa

    Şanlıurfa'da kaza: Anne baba ve evlatları can verdi

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!
    Advertorial

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!

    Köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 6 yaralı
    3. Sayfa

    Köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 6 yaralı

    Görüş Bildir