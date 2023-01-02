Telefonlardan alınan telsiz kullanım ücretine zam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından ‘telsiz kullanım ücretine’ yüzde 110 zam yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından, her sene yeniden belirlenen telsiz kullanım ücretlerinin, bu yılki fiyatları açıklandı.

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, telsiz kullanım ücretine yüzde 110 zam yapıldı.

Yeni fiyat 113 TL oldu

2022 yılında 50,75 TL olarak belirlenen telsiz kullanım ücreti, yeni yıldan itibaren yıllık 113,14 TL'ye yükseldi.

Telsiz kullanım ücreti, taksitlendirilerek faturasız ve faturalı müşterilerden her ay tahsil edilecek. Aylık telsiz kullanım ücreti, yaklaşık 4,23 TL 'den 9,43 TL'ye yükselmiş oldu.

Telsiz kullanım ücreti, ‘telekomünikasyon hizmeti’ için devlete ödenen vergilerden birisi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, her yılın başında abonelerden tahsil edilecek tutarı belirliyor.



