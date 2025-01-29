Telefonların pil ömrü 30 yıla çıkıyor: Yeni teknoloji geliştirildi

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Lityum iyon (Li-İyon) pillerin zamanla kapasite kaybetmesi mobil cihazlar için önemli bir sorun. Ancak, yeni geliştirilen Al-İyon pil teknolojisi, bu soruna çözüm olabilir.

10 BİN ŞARJ DÖNGÜSÜNE DAYANıKLı

Al-İyon piller, 10 bin şarj ve deşarj döngüsünden sonra kapasitesinin yüzde 99'unu koruyabiliyor.

Li-İyon pillerin 500-1.500 döngüden sonra önemli ölçüde kapasite kaybettiği düşünüldüğünde, Al-İyon pillerin ne kadar dayanıklı olduğu ortaya çıkıyor.

30 YıL PİL ÖMRÜ

Günde bir kez şarj edildiğinde Al-İyon pil, yaklaşık 30 yıl boyunca orijinal kapasitesine yakın bir performans sergileyebiliyor. Bu uzun pil ömrü, akıllı telefonlar ve diğer cihazlar için devrim niteliğinde bir gelişme olabilir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN İDEAL

Al-İyon piller, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının depolanması için de ideal bir çözüm sunuyor.

Li-İyon pillere göre daha düşük maliyetli ve daha dayanıklı olan Al-İyon piller, enerji depolama sistemlerinin verimliliğini ve güvenilirliğini artırabilir.

Al-İyon piller, katı hal elektrolit kullanarak eski alüminyum iyon teknolojisinin sorunlarını çözüyor. Korozyonu azaltan ve termal kararlılığı artıran bu tasarım, pillerin daha güvenli ve daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.