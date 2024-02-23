Telefonunuz ıslak ve açılmıyor mu? Apple'dan pirinç uyarısı geldi Telefonunuzu suya düşürürseniz, Apple asla bir kase pirincin içine koymamanız gerektiğini söylüyor.

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Telefonunuzu suya düşürdükten sonra tekrar çalışmasını sağlamak için her şeyi denemek isteyebilirsiniz.

Telefonunuzu pirincin içinde bırakmaktan saç kurutma makinesiyle kurutmaya kadar, çevrimiçi ortamda telefonunuzu tamir etmesi garantili düzinelerce efsane yöntem var. Peki bunlar ne kadar doğru?

Apple'dan pirinç uyarısı

Apple, şimdi bazı klasik tavsiyelerin aslında iPhone'unuza zarar verebileceğini ortaya çıkardı .

Telefonunuz açılmıyorsa veya 'sıvı algılama uyarısı' görüyorsanız, Apple en iyi tavsiyenin sabır olduğunu söylüyor. Şirkete göre, pirince yatırmak telefonunuza zarar verebilir.

Eğer telefonunuzu yanlışlıkla suya düşürdüyseniz, yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.

Telefonunuz suya düşerse bunları yapın

Telefonunuzun ıslanması hepimizin başına gelebilir ve çok endişe verici olabilir, ancak en önemli şey panik yapmamaktır.

Çalıştığını kontrol etmek için telefonu açmayı veya şarj cihazına takmayı denemek cazip gelebilir, ancak bunu asla yapmayın.

Yapılacak ilk şey, telefonu olabildiğince çabuk sudan uzaklaştırmak ve fazlalığı temiz, kuru bir havluyla silmektir.

Telefon suda ne kadar uzun süre kalırsa, suyun önemli bir parçaya nüfuz etmesi o kadar hızlanır ve kuruması uzun sürer.

Apple, iPhone'unuzdaki tüm kabloları çıkarmanızı öneriyor. Telefon tamamen ıslanmışsa, mümkün olan en kısa sürede kapatılması da yardımcı olabilir.

Apple, şarj bağlantı noktasındaki fazla suyu boşaltmak için 'iPhone'unuzu, konektör aşağı bakacak şekilde elinize hafifçe vurmanızı' öneriyor.

Bunu yaptıktan sonra geriye kalan tek şey, telefonunuzu iyi hava akışı olan kuru bir alanda bırakıp beklemektir.

Telefonunuz suya düşmemesine rağmen 'sıvı algılandı' uyarısı alıyorsanız bu, şarj bağlantı noktasında bir miktar nem olduğu anlamına gelir.

Bu mesajı görürseniz Apple, tekrar denemeden önce en az 30 dakika beklemenizi öneriyor. Ancak şirket, telefonun tamamen kuruması için 24 saate kadar beklemenizi öneriyor.

Telefonunuz suya düşerse bunları yapmayın

Apple, telefonunuzu pirinç dolu bir kaseye koymanın hiçbir avantajı olmadığını doğruladı.

Bu teorinin ardındaki fikir, kuru pirincin, telefondan su çeken silika jel paketlerine benzer şekilde kurutucu görevi görmesidir.

Gerçekte pirinç bu şekilde çalışmaz ve telefonu pirincin içinde bırakmak aslında hava akışını engelleyebilir.

Bu numara işe yarıyor gibi görünüyor, çünkü telefonu pirinçte bırakmak onu gözden uzak tutuyor ve kurumadan önce açma veya şarj etme isteğini azaltıyor.

Yani, sonunda telefonu pirinçten çıkardığınızda mucizevi bir şekilde onarılmış gibi görünüyor.

Ancak yeni kılavuzda Apple, bu yöntemin denenmemesi konusunda özellikle uyarıyor ve 'bunu yapmanın küçük pirinç parçacıklarının iPhone'unuza zarar vermesine neden olabileceğini söylüyor.

Telefonunuzu harici bir kaynakla daha hızlı kurutmayı deneyebilirsiniz. Ancak saç kurutma makinesi iyi bir fikir gibi görünse de Apple buna karşı da uyarıda bulundu.

Kılavuzda Apple, 'iPhone'unuzu harici bir ısı kaynağı veya basınçlı hava kullanarak kurutmamanız' gerektiğini söylüyor.

Şirket, bunun nedenini açıklamasa da muhtemelen bu yöntemler telefonunuzu çok fazla ısıtabilir.

Yarım saat kadar beklediyseniz ve hala sıvı algılama uyarısını görüyorsanız, bunun nedeni konnektörde veya şarj kablosunun pinlerinin altında hala su olmasıdır.

Telefonunuzu şarj etmek için aceleniz varsa, bu suyu kağıt havlu veya pamuklu çubuk gibi emici bir şeyle boşaltmayı denemek mantıklı görünebilir.

Şarj bağlantı noktasına herhangi bir yabancı nesne sokulması, pimlerin bükülmesine veya oraya bir şeyin sıkışmasına neden olabilir; bunların her ikisi de telefonunuzun şarj edilmesini engelleyebilir.

Bu nedenle, telefonunuzu ıslattıysanız, acele edip daha fazla zarar verme riskine girmek yerine telefonunuzu kuru bir yerde bırakıp beklemenin her zaman daha iyi olduğunu unutmayın.