Telefonunuz kapalıyken sizi kimin aradığını öğrenmenin 2 yolu

Önemli bir arama gelir endişesiyle telefonunuzu bir türlü kapatamıyorsanız, sizi rahatlatacak bir bilgiyle karşınızdayız. Telefon kapalıyken kim aramış? sorusunun yanıtını nasıl bulacağınızı anlattık.

Birçok kişi, kendisine vakit ayırmak veya sevdikleriyle daha kaliteli vakit geçirmek için cep telefonlarından uzakta zaman geçirmeye ihtiyaç duyuyor. Ancak önemli bir aramayı kaçırırım endişesiyle bir türlü telefonunu kapatamıyor.

Bunun yanı sıra teknolojinin gelişimine bağlı olarak telefonların özellikleri de artıyor. Birçok özelliği içinde barındıran akıllı telefonlara haliyle şarj dayanmıyor. Bir bakıyorsunuz, telefonunuzun şarjı aniden bitip kapanmış.

Önemli bir arama beklediğiniz bir anda yaşanan bu can sıkıcı durum karşısında telaşa kapılmamız an meselesi. Ancak telaş etmenizi gerektirecek bir durum yok çünkü sizi rahatlatacak bir bilgiyle karşınızdayız.

Telefonunuzu açtığınızda beklediğiniz aramanın gerçekleşip gerçekleşmediğini bir SMS ile öğrenebilmeniz mümkün. Aynı şekilde yabancı bir numaradan arandığımızda da arayan numaranın kime ait olduğunu, hattın sahibinin adını ve soyadını da öğrenebilirsiniz.

Telefonunuz kapalıyken; ne zaman, kaç kez ve kim tarafından arandığınızı telefonunuzu açtığınız anda size bir SMS’le haber veren sistemler, tüm GSM operatörlerinde mevcut.

Peki telefon kapalıyken kimin aradığı nasıl öğrenilir? GSM operatörünüzde bu hizmet nasıl sağlanıyor? "Telefon kapalıyken kim aramış?" sorusunun cevabına nasıl ulaşacağınızı sizler için açıkladık. İşte Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell operatörlerinde telefonunuz kapalıyken sizi kimin aradığını öğrenmenin yolu...

TELEFON KAPALIYKEN KİM ARAMIŞ, NASIL ÖĞRENİLİR?

Telefonunuz kapalı olduğunda, sizi kimin aradığını öğrenmenin en etkili yolu kullandığınız operatörün sunduğu hizmetlerdir.

TURKCELL KİM ARAMIŞ

Bu hizmeti abonelerine ücretli bir şekilde sunan Turkcell, ilk 5 gün ücretsiz bir kullanım sağlıyor. Aylık 4,50 TL karşılığında, cep telefonunuz kapalı olduğu zamanlarda sizi arayan kişileri SMS yoluyla bildiriyor. Bu hizmete abone olmak için KIM yazıp 2200‘a SMS gönderebilirsiniz.

VODAFONE ARAYAN KİM

Vodafone da bu hizmeti ücretli bir şekilde sunuyor. Aylık 5,90 TL ücreti olan bu hizmetten yararlanmak için ARAYANKIM yazıp 8000‘a SMS göndermeniz gerekiyor.

TURK TELEKOM ARAYANIBİL

Türk Telekom da diğer operatörler gibi bu hizmeti ücretli bir şekilde sunuyor. Türk Telekom kullanıcısıysanız, telefonunuz kapalıyken sizi arayanları görmek için aylık 3,49 TL karşılığında bilgi alabilirsiniz. Bu hizmet için ise ACIK yazıp 5555‘e SMS gönderebilirsiniz.

CEVAPSIZ ÇAĞRI BİLDİRİMİNİ ETKİNLEŞTİRİN

Cevapsız arama bildirimlerini etkinleştirdiğinizde, telefonunuz kapalıyken bile bu bildirimleri almanız mümkün. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

Telefonunuzun ‘’Ayarlar’’ sekmesini açın.

‘’Bildirimler’’i seçin.

Daha sonra ‘’Bildirimlere izin ver’’ bölümüne gidin.

Kilit ekranı bildirim seçeneklerini ‘’Göster’’ olarak ayarlayın.

Aynı zamanda her şebeke sağlayıcısı, cep telefonunuz kapalıyken numaranızı kimin aradığını gösteren ayarları etkinleştirmek için kullanabileceğiniz bir kod sunar.