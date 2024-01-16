Telefonunuzu 7 saniyede şarj eden cihaz, yıl sonunda satışa çıkacak Katar'ın geliştirdiği ve telefonların bataryasını 7 saniyede değiştirdiğini iddia eden cihaz, 220 dolarlık fiyat etiketiyle yıl sonunda satışa sunulacak.

ensonhaber.com

Evden çıkmak üzereyken telefonunuzu şarj etmeyi unuttuğunuzu fark ettiğiniz an, sizin için çok sinir bozucu olabilir.

Ancak Katarlı bir teknoloji firması bu soruna bir çözüm geliştirdi: Cep telefonunu yedi saniyede tamamen şarj edebilen, daha doğrusu yeni bir batarya ile değiştiren cihaz.

Swapery olarak adlandırılan ev cihazı, telefonun arkasına manyetik olarak yapışan ve cep telefonunun alt tarafındaki şarj portuna bağlanan hafif pil paketleri içeriyor.

Pil paketlerinin her biri kabaca iki adet AA pille aynı ağırlığa sahip ve tüm akıllı telefonlarla uyumlu.

Yıl sonunda satışa çıkacak

220 dolar bir fiyatla bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, aynı anda beş şarjlı pil paketini taşıyabiliyor.

Swapery, CES 2024'te tanıtılan yenilikçi bir ürün olarak dikkat çekti. Bu cihaz, esas olarak akıllı telefonlar için tasarlanmış bir otomatik batarya değiştirme istasyonu olarak hizmet veriyor.

Telefonun arkasına yapıştırılan özel bir bölüm sayesinde, harici pil kolayca yerleştirilebiliyor.

Bu pil, Swapery istasyonuna yerleştirildiğinde, sadece 7 saniye içinde otomatik olarak değiştiriliyor. Bu sayede uzun şarj süreleri bekleme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Ürün, içerisinde dört adet tamamen dolu pil barındırıyor ve bu pillerle telefonlara 8 ile 10 saat arasında ekstra kullanım süresi sağlıyor.

Telefonların arkasına takılan bu harici piller, USB-C üzerinden ayrı olarak şarj edilebiliyor.

Ürün, bazı kullanıcılara daha iyi çözümler sunma potansiyeline sahip olsa da geniş çapta popüler olması beklenmiyor.