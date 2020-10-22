Telegram hesabı kalıcı olarak nasıl silinir? Telegram hesap kapatma işlemi nasıl yapılır?

Telegram hesabı kalıcı olarak nasıl silinir? Telegram hesap kapatma işlemi nasıl yapılır?

Anlık mesajlaşma imkanı sağlayan Telegram uygulamasını kullananlar, Telegram hesap silme işlemini pek çok platform üzerinde araştırmaktadır.

Her ne kadar profesyonel bir anlık mesajlaşma deneyimi sunuyor olsa da fazla kişi tarafından bilinmediği için kullanıcılar bu uygulamayı kullanma konusunda tereddüt ediyor. Bu nedenle hesabı devre dışı bırakma konusunda arayışlar içerisine girerek bu uygulamaya kayıt edilen telefon numarasını artık kayıtlardan tamamen kaldırmaya çalışıyorlar.

TELEGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?

Bu süre, en az 1 ay olmak üzere 12 aya kadar ayarlanabiliyor. Bu ayara ulaşmak için uygulamada “Ayarlar” bölümüne girin.

“Ayarlar” kısmından “Gizlilik ve Güvenlik” bölümü seçilir.

Bu bölümde “Hesabımı Bu Kadar Uzaksam Sil” şeklinde bir bölüm yer almaktadır. Buradan istenilen silinme süresi seçebilirsiniz.

Diğer bir yöntem olarak uygulamayı silmek için link kullanılmaktadır. Link tıklandığında uygulamanın kayıtlı olduğu cep telefonu numarası sorulacaktır. Kullanıcı hesabına ait cep telefonu numarası girildiğinde cep telefonuna kod gelmektedir. Kodu girdikten sonra hesap kalıcı olarak silinecektir.

Kalıcı olarak silinen hesaba ilişkin verilerin geri getirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, hesap silme işlemi gerçekleştirilmeden önce yapacağınız işlemden emin olmalısınız. Bu adımları tamamladığınızda telegram hesabını kalıcı olarak silme işlemini tamamlamış oluyorsunuz.

TELEGRAM HESABI KALICI OLARAK SİLME LİNKİ





VERİLER SİLİNİYOR MU?

Hesap silme işlemi, kullanıcıya ait olan tüm verileri yok eder. Buna, üye olunan grup bilgileri ile kanal bilgileri de dahildir. Hesabın kayıtlı olduğu gruplar silinir ve buradaki mesajlar da hesapla birlikte yok olur. Kullanıcının hesabına ilişkin herhangi bir veri ya da Telegram grupları kalmaz. Telegram hesap silme işlemi kısa sürede tamamlanır.