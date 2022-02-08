Telegram kurucusu Pavel Durov: WhatsApp hiç güvenli değil

Telegram kurucusu Pavel Durov: WhatsApp hiç güvenli değil

Telegram kurucusu Pavel Durov, popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp'ın bir gün bile güvenli olmadığını söyledi.

WhatsApp'ın geçtiğimiz yıl şubat ayında açıkladğı yeni gizlilik sözleşmesiyle verileri Facebook ile paylaşacak olması, oldukça konuşulmuştu.

WhatsApp'ın kan kaybetmesiyle Signal ile birlikte en çok indirilen uygulamalar arasına giren Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, gizlilik endişeleri hakkında yeni açıklamalar yaptı.

"ŞİFRELİ MESAJLAR OKUNUYOR"

Pavel Durov'un açıklamasına göre, WhatsApp'taki güvenlik açıkları nedeniyle şifreli yazışmalar yıllarca potansiyel saldırganlara açık bırakıldı.

Durov, çok daha gelişmiş bir uygulama olan Telegram'ın böyle sorunları olmadığını savundu.

Daha önce de WhatsApp'a yönelik sert açıklamalarla gündeme gelen Telegram kurucusu, bilgisayar korsanlarının birkaç yıl boyunca WhatsApp mesajlarına erişebildiğini hatırlattı.

"HİÇBİR ZAMAN GÜVENLİ OLMADI"

Pavel Durov, ilk çıkışından bu yana WhatsApp uygulamasının kullanıcılar için bir gün bile güvenli olmadığını söylüyor.

Araştırmacıların sürekli olarak WhatsApp uygulamasında açıklar bulduğunu belirten Durov, 2020 yılında bu konuya değinmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadığını belirtti.