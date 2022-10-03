Telegram, Türkiye'de Premium ücretinde indirime gitti

Telegram'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı Premium servisinin Türkiye fiyatlarına indirim yapıldı.

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için platformlar arası bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram, birkaç ay önce Google Play mağazasında 1 milyar indirme sayısını aşarak yeni bir rekor kırmıştı.

iOS, Windows, macOS ve Linux işletim sistemli kişisel bilgisayarlarda da kullanılmasıyla birlikte daha fazla kullanıcıya erişen Rusya merkezli uygulama, ücretli aboneliğe geçti.

Türkiye fiyatı oldukça pahalıydı

Şİmdiye kadar kullanıcıların, Telegram Premium'a abone olmak için aylık 94,99 TL ödeme yapması gerekiyordu. Telegram Premium global fiyatı ise 5 dolar.

Telegram indirim yaptı

Telegram, kullanıcılara gönderdiği mesajla Premium ücretinin Türkiye için yeniden fiyatlandırıldığını duyurdu.

Hem Android hem de iOS versiyonu için geçerli olan indirim sonrası Telegram Premium'a ayda 13,99 TL'ye sahip olunabiliyor.

Telegram, Türkiye için özel olarak belirlediği abonelik ücretiyle Premium kullanıcı sayısını artırmayı hedefliyor.

Telegram'da ücretsiz olan özellikler hala ücretsiz olmaya devam edecek, ancak premium için ödeme yapanlar ek özellikler, daha yüksek hızlar ve daha fazla kaynak elde edecek.

Ücretli Telegram özellikleri

Ücretli sürümle gelecek özellikler arasında; 4 GB boyutuna kadar artan yükleme limiti, sınırsız indirme/yükleme hızı, gruplar ve kanallar için oluşturulan 20’ye kadar ortak klasör, 1000 kanala kadar katılma seçeneği ve 10 sohbete kadar pin limiti gibi özellikler olacak.

Telegram Premium kullanıcılarının profillerinde bir rozet yer alacak ve animasyonlu avatarları kullanabilecekler.

Sesi metin haline getirme, Premium aboneleri için özel çıkartmalar, yeni emojiler ve hareketli profil fotoğrafları gibi özellikler de Telegram Premium'da bulunacak.