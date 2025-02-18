Telegram yeni özelliklerle güncellendi: İşte gelen yenilikler

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Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, 2025 yılındaki üçüncü güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, kullanıcı deneyimini iyileştiren bir dizi özellikle geliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÇIKARTMA ARAMA

Telegram, çıkartma arama özelliğini yapay zeka ile güçlendirdi. Artık kullanıcılar, daha karmaşık ve detaylı anahtar kelimeler kullanarak istedikleri çıkartmaları kolayca bulabilirler.

Özellikle 29 farklı dili destekleyen bu özellik, kullanıcıların milyonlarca çıkartma arasından istediklerini bulmasını kolaylaştırıyor.

GELİŞMİŞ VİDEO PAYLAŞIM SEÇENEKLERİ

Video paylaşımı konusunda da önemli yenilikler getiren güncelleme, kullanıcıların video bağlantısı paylaşırken belirli bir zaman damgası eklemesine olanak tanıyor.

Bu sayede, izleyiciler videonun istedikleri bölümüne doğrudan atlayabilirler. Ayrıca, Telegram artık videoları izlerken ilerlemeyi kaydediyor ve kaldığınız yerden izlemeye devam etmenizi sağlıyor.

KANALLAR İÇİN YENİ ARAÇLAR

Telegram kanalları da bu güncellemeyle yeni özelliklere kavuşuyor. İçerik oluşturucular, artık videolar için özel kapak fotoğrafları belirleyebilir ve yerleşik düzenleyici ile bu kapak fotoğraflarını düzenleyebilirler.

Telegram, yeni botları keşfetmeyi kolaylaştırmak için bot profillerine ilgili botların listesini ekledi. Bu sayede, kullanıcılar daha fazla bot keşfedebilir ve farklı hizmetlerden yararlanabilirler.