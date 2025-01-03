Telegram, yeni yılın ilk güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

Haber Merkezi

Telegram, 2025 yılının ilk güncellemesini yayınlayarak kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik önemli adımlar attı.

Üçüncü taraf hesap doğrulama, yeni mesaj arama filtreleri ve hediyeleri NFT'lere dönüştürme gibi dikkat çekici özellikler, Telegram'ı daha güvenli ve kullanışlı hale getiriyor.

ÜÇÜNCÜ TARAF HESAP DOĞRULAMA

Telegram, kamu figürleri ve kuruluşları doğrulamak için mevcut programını genişleterek üçüncü taraf otoritelerin de hesapları doğrulamasına olanak tanıdı.

Gıda kalitesi düzenleyicileri veya eğitim konsorsiyumları gibi önceden doğrulanmış kuruluşlar, artık hesapları doğrulayabilecek.

Doğrulanmış hesaplar, mavi onay işareti yerine kuruluşun logosunu gösterecek. Bu özellik, dolandırıcılığı önlemeye ve yanlış bilgileri azaltmaya yardımcı olacak.

YENİ MESAJ ARAMA FİLTRELERİ

Telegram, mesaj arama filtrelerini de geliştirdi. Özel sohbetlerden grup sohbetlerine kadar tüm alanlarda daha detaylı filtreleme seçenekleri sunan Telegram, kullanıcıların aradıkları mesajlara daha hızlı ulaşmalarını sağlıyor.

HEDİYELER NFT'YE DÖNÜŞÜYOR

Telegram, hediyeleri NFT'lere dönüştürme özelliğini de ekledi. Kullanıcılar, Telegram Yıldızları harcayarak özel arka planlar ve simgelerle NFT hediyeleri gönderebilecek. Bu NFT'ler, farklı platformlarda takas edilebilecek.