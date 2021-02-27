Telegram'a yakın zamanda eklenecek yeni özellikler

Telegram, uygulamayı daha kullanışlı hale getirmek için çok yakında yeni özellikler ekleyecek.

Bildiğiniz gibi son zamanlarda WhatsApp'ın gizlilik ilkeleri oldukça tepki çekiyor. Verileri Facebook ile paylaşmak istemeyen kullanıcılar, uygulamayı birer birer terk ediyor.

WhatsApp her ne kadar yeni gizlilik sözleşmesini ileri bir tarihe ertelese de özellikle Telegram gibi daha güvenli uygulamalara ilgi oldukça arttı. Milyonlarca kullanıcı, WhatsApp hesabını kapatarak Telegram'a geçti.

YENİ ÖZELLİKLER GELİYOR

Telegram, WhatsApp'tan gelen kullanıcıların bir hayli işine yarayacak özelliklere kavuşuyor.

iOS ve Android uygulamaları için yayınlanan Telegram 7.5.0 güncellemesi ile kullanıcılar otomatik silinen mesajlar özelliğine kavuşacak.

Bu özellik ile kullanıcılara belirli bir sohbet için mesajların otomatik olarak silinmesini ayarlama seçeneği sunulacak.

Kullanıcılar bu seçeneği kullanırken 24 saat veya 7 gün arasında seçim yapabilecek ve zamanlayıcı ayarlandıktan sonra gönderilen tüm mesajlar herkes için otomatik olarak silinecek.

Telegram grupları ve kanalları için zamanlayıcı özelliğini yalnızca yöneticiler etkinleştirebilecek. Söz konusu özelliklerin önümüzdeki günlerde kullanıma girmesi bekleniyor.