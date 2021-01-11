Whatsapp, yeni güncelleme ile kullanıcı verilerini paylaşılacağını duyurmasının ardından, Telegram'dan tabutlu paylaşım geldi.

WhatsApp'ın yeni koşulları ve gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla değişiyor. WhatsApp, söz konusu tarihten itibaren bu ilkeleri kabul etmeyen kullanıcıların hesabını silecek.

WhatsApp'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre kullanıcılara ait veriler, Facebook ve diğer bağlı şirketlerle paylaşılabilecek.

Söz konusu kararın ardından alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelen kullanıcılar, Telegram ve Signal uygulamalarını indiriyor.

TELEGRAM'DAN WHATSAPP'A TABUTLU GÖNDERME

Resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Rus merkezli Telegram, cenazelerde dans ederek tabut taşımaları nedeniyle fenomen olan tabut dansçılarını paylaştı ve tabuta WhatsApp'ın yeni sözleşmesini yerleştirdi.

Telegram'ın bu paylaşımı kısa süre içinde 242 bin beğeni ve 60 bin retweet alarak en çok konuşulan konuların başında geldi.



