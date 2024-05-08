Televizyonları akıllı hale getiren 5 Android TV Box Kendileri küçük ama işlevleri çok büyük olan Android TV Box modellerini sizler için listeledik.

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Android TV kutuları, televizyonunuzda Android işletim sistemini çalıştıran cihazlara deniyor. Bu cihaz, televizyonunuzu akıllı bir TV'ye dönüştürmenizi sağlar.

Android TV kutuları genellikle Wi-Fi veya Ethernet üzerinden internete bağlanabilir ve Google Play Store gibi uygulama mağazalarından çeşitli uygulamaları indirip yükleyebilirsiniz.

Bu kutular, ayrıca Netflix ve YouTube gibi popüler video yayın hizmetlerine erişim sağlar ve oyunlar oynamanıza olanak tanır.

Android TV Box modelleri, TV izleme deneyiminizi genişletmek ve çeşitli dijital içeriklere erişmek için kullanışlı bir seçenektir.

Sizler için en popüler 5 Android TV Box modeline yakından bakacağız.

1. Xiaomi Mi Box S 4K

Android 8.1 işletim sistemine sahip olan Xiaomi Mi Box S 4K, en iyi Android TV Box'lar arasında yerini alıyor.

HDMI girişi olan tüm televizyonlara kolaylıkla bağlanabilen Xiaomi Mi Box S 4K, sunduğu yüksek kalite sayesinde oldukça iyi bir seçenek.

2 GB RAM ve 8 GB'lık depolama hafızası, pek çok kullanıcının ihtiyacını karşılayacak düzeyde.

2. Next Star 4K

Next Star 4K, Android TV Box'lar arasında desteklediği video biçimleri ile ön plana çıkıyor. Dört çekirdekli Cortex-A35 işlemci ve 2.0 GHz CPU işlemci hızına sahip cihaz, 2 GB RAM ve 16 GB'lık dahili hafıza sunuyor.

3. Xiaomi Mi TV Stick 4K

Xiaomi Mi TV Stick TV Box, ufak flash bellek boyutunda bir tasarımla geliyor. Yalnızca 28,5 gram ağırlığındaki cihazı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

Cihazın kumandası mouse şeklinde de kullanılıyor. Dahili Chromecast sayesinde kullanıcı dilediği içerikleri ve videoları cihazdan ekrana yansıtabiliyor.

4. Google Chromecast

Google Chromecast, televizyonlara HDMI girişi ile kolayca bağlanan ve Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, Amazon Prime gibi tüm uygulamalara erişim sağlanabilen bir Android TV Box olarak karşımıza çıkıyor.

Google Chromecast'in piyasada HD ve 4K olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor.

5. Homatics Box R 4K Plus

Homatics Box R 4K Plus, 4 GB RAM ve 32 GB'lık depolama alanı sayesinde pek çok uygulamayı rahatlıkla çalıştırabiliyor.

Dolby Vision Atmos ve Dolby Audio, izlediğiniz yapımları daha gerçekçi bir şekilde izleyip dinlemenizi sağlıyor.

Kumandasında bulunan Google Sesli Asistan tuşu, tek bir dokunma ile sesinizi algılıyor ve istediğiniz uygulamayı açmanıza yardımcı oluyor.

Yüksek performans, 4K video oynatma, geniş uygulama desteği ve kullanım kolaylığı gibi özelliklerle donatılmış bu cihazlar, televizyon deneyimini zenginleştirmek ve çeşitli dijital içeriklere erişimi kolaylaştırmak için ideal seçeneklerdir.