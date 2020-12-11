Temsilci bildirmeyen sosyal medya şirketlerine reklam cezası yolda

Sosyal medya düzenlemesi kapsamında, medya şirketlerine tanınan sürenin dolmasıyla kesilen 30 milyon liranın cezanın ardından, platformları şimdi de reklam yasağı bekliyor.

Geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'de uymaları gereken bazı şartlar getirilmişti.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre çoktan sonra erdi.

10 MİLYON VE 30 MİLYONLUK CEZALAR KESİLDİ

Temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve Tiktok olmak üzere, platformlara 10 milyon TL'lik ilk cezalar kesilmiş, ardından bu ayın başında 30 milyon liralık ikinci bir ceza daha verilmişti.

REKLAM CEZASI YOLDA

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde de bu yükümlülük uygulanmazsa, Türkiye'de vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak ve bu kapsamda para transferi de yapılamayacak.

Türkiye’de temsilci atamayan sosyal ağlara uygulanacak reklam yasağının, özellikle e-ticaret yapan KOBİ’leri ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışı pazarda kendilerini tanıtma, ürünlerini satma imkanı bulan satıcılar, artık sosyal medyadan yararlanamayacak.

CEZA TAKVİMİ

Kasım 2020: 10 milyon TL para cezası (uygulandı)

Aralık 2020: 30 milyon TL para cezası (uygulandı)

Ocak 2021: Reklam yasağı cezası

Nisan 2021: Bant genişliğini %50 düşürme

Mayıs 2021: Bant genişliğini %90 oranında düşürme

Eğer sosyal medya şirketleri bu ısrarını sürdürürlerse, Ocak 2021'den itibaren reklam yasağı devreye girecek. Ardından nisan ve mayıs aylarında söz konusu platformların bant genişliği yüzde 50 ve yüzde 90 azaltılacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse, kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75'i affedilecek ve diğer uygulanan yasaklar kalkacak.

SOSYAL PLATFORMLARDAN İSTENEN ŞARTLAR

Sosyal medya platformlarından talep edilen şartlar ise şu şekilde:

Türkçe yapılan başvuruların Türkçe cevaplanması.

Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap vermesi.

Sosyal ağ sağlayıcıların, kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlaması.

Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

Sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.