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    Tencent oyunları yeniden Huawei mağazasına eklendi

    Tencent tarafından piyasaya sürülen mobil oyunlar, Huawei ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Huawei'nin uygulama mağazasından kaldırılmıştı. Ancak iki şirket arasındaki anlaşmazlık giderildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 16:09
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 16:20
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    Tencent oyunları yeniden Huawei mağazasına eklendi

    PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler oyunların yayıncısı olarak bilinen Çin merkezli Tencent, geçtiğimiz günlerde başka bir Çinli şirket Huawei ile ödeme krizi yaşamıştı.

    Reuters’ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre Huawei, uygulama gelirlerinden yüzde 50’lik bir komisyon talep etmiş, ancak Tencent bu oranın çok yüksek olduğunu belirterek anlaşmayı kabul etmemişti.

    Bunun sonucunda ise Tencent, bütün oyunlarını Huawei uygulama mağazasından kaldırmıştı.

    tencent huawei

    OYUNLAR YENİDEN YAYINLANDI

    Huawei ve Tencent arasında yapılan yeni görüşmeler sonucunda Tencent, kaldırdığı oyunları yeniden Huawei mağasasına ekledi ve sorun büyümeden çözüldü.

    Şirketten yapılan açıklamada, "Her iki taraf da tüketicilere daha iyi hizmet sunmak için birlikte çalışmaya devam edecek." denildi.

    Huawei, uygulama gelirlerinden yüzde 50’lik bir komisyon talep etmişti. Yeni yapılan anlaşmada bu oranın nasıl belirlendiği ise bilinmiyor.

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