Tesla, 5. seviye otonom sürüş teknolojisine çok yakın

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin 5. seviye otonom sürüş teknolojisine ulaşmaya "çok yakın" olduğunu açıkladı.

Son yıllarda satışa çıkan elektrikli otomobillerde yer alan otonom sürüş desteği, ne yazık ki istenilen seviyeye ulaşabilmiş değil.

Bu nedenle Tesla başta olmak üzere birçok üretici, araçların sürücüsüz moduna pek fazla güvenilmemesi gerektiğini söylüyor.

Elektrikli otomobillerin kendi kendini sürme becerisi ise 1'den 5'e kadar olan numaralarla belirleniyor. Sürücünün hiçbir müdahalesi olmadan A noktasından B noktasına gidebilen araçlar 5. seviye otonom araç olarak adlandırılıyor.





TESLA 5. SEVİYEYE ÇOK YAKIN

Şanghay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) yayımlanan video mesajında Elon Musk, 5. seviye otonom sürüş teknolojisinin temel fonksiyonlarının bu sene içerisinde tamamlanacağına inandığını açıkladı..

Musk ayrıca Tesla'nın yeni bir soğutma sistemi ile ısı dağıtma sistemi üzerinde çalıştığını ve bu sayede araçlara daha gelişmiş bilgisayarların konulabileceğini aktardı.

Otomobil üreticilerinin yanı sıra; Google'ın ana şirketi Alphabet, Waymo ve Uber gibi bir çok teknoloji şirketi, otonom sürüş endüstrisine milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor.

Ancak endüstri uzmanları, sektörün ve kamuoyunun otonom araçlara tam olarak güvenmeye hazır hale gelmesinin zaman alacağını söylüyor.