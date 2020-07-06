Tesla, 69 bin dolarlık şortunu satışa çıkardı

Tesla, üzerinde "S3XY" yazan kırmızı şortunu 69 bin dolar fiyat etiketiyle satışa sundu.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, elektrikli araç ürün yelpazesinde "SEXY CARS" ifadesini oluşturmak için otomobillerini bu şekilde isimlendiriyor.

Örneğin Tesla Model S, Model 3, Model X ve Model Y isimleri birleştirildiğinde "S3XY" kelimesi ortaya çıkıyor.

Ayrıca şirket, Cybertruck modeli için "C", ATV modeli için "A", Roadster modeli için "R" ve elektrikli kamyon modeli Semi için "S" harflerini kullanarak "CARS" kelimesini oluşturuyor.

TESLA'NIN "S3XY" ŞORTLARI SATIŞTA

Dün akşam saatlerinde Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Elon Musk, Tesla'nın üzerinde "S3XY" yazan ve sınırlı sayıda üretilen alev kırmızı şortlarının satışa çıktığını duyurdu.

FİYATI 69 BİN DOLAR

Twitter'daki takipçilerini şortu satın almaları için Tesla ürün sayfasına yönlendiren Musk, şortun fiyatının 69 bin 420 dolar olduğunu açıkladı.

Twitter kullanıcıları, ilk başta Elon Musk'ın şaka yaptığını düşünse de satış sayfasında şortun fiyatının gerçekten de 69 bin 420 dolar olduğu görüldü.

Elon Musk'ın paylaştığı tweet sonrası şortun satış sayfası, kısa süreliğine çöktü. Şirketin bu şortlardan kaç adet satacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.



