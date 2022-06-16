Tesla, ABD'de en çok otopilot kazasına karışan şirket oldu

Tesla, ABD'de en çok otopilot kazasına karışan şirket oldu

ABD'de otomatik sürüş sistemleri olan araçlar içinde son bir yılda en çok kazaya karışan araçlar, Tesla modelleri olarak kayda geçti.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sürücü yardım sistemi Autopilot'a bağlı beklenmedik fren aktivasyonu raporları nedeniyle 416 bin Tesla aracı hakkında bu yılın başında resmi bir soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan bu soruşturma, Tesla'nın başına ilk defa gelmiyor. Şirket, geçtiğimiz yıllarda birçok otopilot kazasına karışmış ve çeşitli soruşturmalarla karşı karşıya kalmıştı.

Otopilot kazalarında lider Tesla

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) internet sayfasında paylaşılan rapora göre, otopilot uygulamasına sahip araçlar arasında Temmuz 2021'den bu yana gerçekleşen 367 kazadan 273'üne Tesla araçların karıştığı duyuruldu.

AA'da yer alan habere göre, NHTSA'ya yıl içinde tüm kaza kayıtlarını bildiren otomobil üreticileri arasında Tesla'dan sonra araçları en çok kazaya karışan ikinci firmanın 90 kazayla Honda, üçüncüsünün 10 kazayla Subaru olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tesla'nın ABD'de otomatik sürüş sistemine sahip 830 bin civarındaki aracına karşın ülkenin karayollarında aynı kategoride Honda'ya ait 6 milyona yakın araç bulunuyor.

Söz konusu araçların karıştığı kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Haziran 2021'de NHTSA,100'den fazla otomobil üreticisine ve otomatikleştirilmiş araç teknolojisi şirketine, ciddi kazaları en geç bir gün içinde bildirmelerini ve hafif kazaları bir sonraki ayın 15'ine kadar bildirmeleri talimatında bulunmuştu.