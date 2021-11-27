Tesla aracını eriten ünlü Rus markası, büst yaptı

Rusya'da akıllı lüks telefon üreticisi Caviar, Tesla marka bir arabayı eriterek firmanın sahibi Elon Musk'ın büstlerine dönüştürdü. Firmanın ürettiği büstler, 3 bin 220 dolardan satılıyor.

Genellikle pahalı taşlarla süslediği fahiş fiyatlı akıllı telefon kılıfları ve akıllı telefon modellerinin üretimi ile bilinen Rusya merkezli Caviar firması, Tesla Model 3 aracının metal kısımlarını eritti, Elon Musk büstüne dönüştürdü.

Firma, sadece 27 adet ürettiği büstleri kendi sitesinde 3 bin 220 dolardan (yaklaşık 40 bin TL) satışa çıkardı.

“UYGUN” YAZILDI

Büst, markanın diğer ürünlerine göre “uygun” fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Şirketin kurucusu Sergey Kitov, “Bu yeni öğeler Elon Musk'ın ruhunu somutlaştırıyor ve bu nedenle sahiplerine bu olağanüstü bireyin başarısını ve yaratıcılığını getirecek.” dedi.

Tesla marka arabayı erittiler, Elon Musk büstü yaptılar VİDEO

TESLA’NIN RUSYA’DAKİ FİYATI 58 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

Pazarlama Müdürü Dmitrey Stoliarov ise Insider'a verdiği demeçte, “Büstün malzemesi mavi bir Tesla Model 3'ün metalinden geliyor.” ifadelerini kullandı.

Tesla Model 3’ün Rusya'daki fiyatı yaklaşık 58 bin dolar başlıyor.