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- Tesla aracını eriten ünlü Rus markası, büst yaptı
Tesla aracını eriten ünlü Rus markası, büst yaptı
- Haber Merkezi
- 27.11.2021 - 16:10
- Güncelleme : 27.11.2021 - 16:12
Genellikle pahalı taşlarla süslediği fahiş fiyatlı akıllı telefon kılıfları ve akıllı telefon modellerinin üretimi ile bilinen Rusya merkezli Caviar firması, Tesla Model 3 aracının metal kısımlarını eritti, Elon Musk büstüne dönüştürdü.
Firma, sadece 27 adet ürettiği büstleri kendi sitesinde 3 bin 220 dolardan (yaklaşık 40 bin TL) satışa çıkardı.
“UYGUN” YAZILDI
Büst, markanın diğer ürünlerine göre “uygun” fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Şirketin kurucusu Sergey Kitov, “Bu yeni öğeler Elon Musk'ın ruhunu somutlaştırıyor ve bu nedenle sahiplerine bu olağanüstü bireyin başarısını ve yaratıcılığını getirecek.” dedi.
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TESLA’NIN RUSYA’DAKİ FİYATI 58 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR
Pazarlama Müdürü Dmitrey Stoliarov ise Insider'a verdiği demeçte, “Büstün malzemesi mavi bir Tesla Model 3'ün metalinden geliyor.” ifadelerini kullandı.
Tesla Model 3’ün Rusya'daki fiyatı yaklaşık 58 bin dolar başlıyor.