Tesla aracında fare izleri ortaya çıktı

Amerika'da yaşayan Tesla kullanıcısı, aracını farenin kemirdiğini belirterek firmaya şikayette bulundu.

Tesla Yönetim Kurulu Elon Musk'a şikayetler üst üste geliyor.

Her sene çıkardığı yeni modellerle dünya gündemine oturan Tesla bu sefer beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Satış rekorları kıran Tesla’nın araçlarını fareler yemeye başladı.

DURUM RAPOR EDİLDİ

ABD’de yaşayan birçok kullanıcı tarafından rapor edilen durumda, özellikle park halindeki araçların tamponlarında, yalıtım malzemelerinde ve kablolarında fare izlerine rastlandığı aktarıldı.

Manhattan'da yaşayan 41 yaşındaki doktor Sarah Williams aracında fare tarafından kemirilmiş izleri görüncü durumu şikayet etti.

CANSIZ FARE ÇIKTI

Konuyla ilgili New York Post’a konuşan 41 yaşındaki doktor Sarah Williams, Tesla 2018 Model 3'ünü şirketin Paramus, NJ'deki yetkili servisine götürdüğünde endişe verici bir olayla karşılaştığını belirtti.

Williams, klima sorunu nedeniyle yetkili servise gittiği sırada torpido gözünden cansız farenin çıktığını söyledi. Tesla’nın yalıtım kablolarının soyadan yapılması nedeniyle farelerin dikkatini çektiği ortaya çıkarken, Williams’ın 5 bin dolar servis ücretiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

5 BİN DOLAR SERVİS ÜCRETİ İSTİYOR

Bu durumun ardından Tesla’nın servis danışmanı Jose Solis, Sarah Williams’a gönderdiği epostayı New York Post ile paylaşırken, “Çoğu otomobil üreticisi, daha ucuz ve çevre için daha iyi olduğu için yeni araçlarındaki tel yalıtımlarında soya yağı kullanıyor" dedi.

Solis, ortaya çıkan masrafı Tesla’nın karşılamayacağını belirtirken, "Bu malzemenin kullanımı tasarımda veya kullanımda bir 'kusur' olarak kabul edilmeyecektir. Tesla'nın kontrolü dışında çok fazla faktör olduğunu düşünürsek, bunu bir garanti veya onarım kapsamına alamayız" diye konuştu.