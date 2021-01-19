Tesla bataryalarının üretim aşamalarını gözler önüne seren paylaşım

Tesla, batarya üretimini gözler önüne seren keyifli bir video paylaştı. Videoda, batarya üretimi hızlandırılmış bir şekilde gösteriliyor.

2020 yılında etkisini gösteren koronavirüs salgınına rağmen rekor büyüme kaydeden Tesla, başarısını yeni yılda da sürdürmek istiyor.

Yeni açtığı fabrikalar ve batarya üretim tesisleriyle daha da büyüyen ABD'li üretici, batarya hücresi üretim tesislerinden birinde çekilen oldukça havalı bir video paylaştı.

Elon Musk'ın şirketi, ustalıkla çekilmiş ve düzenlenmiş 60 saniyelik videoyla, batarya üretim macerasını eğlenceli halde takipçilerine sundu.

Tesla bataryalarının üretim aşamaları - VİDEO

Tesla, diğer otomobil üreticileri gibi şu anda batarya bileşenlerini tedarikçi firmalardan alıyor. Böylece şirket, zamanının çoğunu üretime harcayabiliyor.

Örneğin Model 3 ve Model Y için batarya bileşenleri, Tesla'nın Nevada'daki Gigafactory tesisinde Panasonic tarafından yapılıyor.