Dolar
7.8987
-0.4361%
Euro
9.3045
0.0903%
Altın
1910.26
0.5685%
Borsa
1205.91
1.105%
G. Altın
485.501
0.1838%
Bitcoin
91876.03
2.2083%
EXEN Coin
11.55
-0.41%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Tesla, Çin yapımı Model 3 araçlarını Avrupa'ya ihraç edecek

    ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'in Şanghay kentinde ürettiği Model 3 otomobillerini Avrupa'da satışa çıkarmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 15:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tesla, Çin yapımı Model 3 araçlarını Avrupa'ya ihraç edecek

    Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, pandemi döneminden neredeyse hiç etkilenmeyerek büyük bir başarı elde etmişti.

    ABD'li üretici, şimdi de Çin'de ürettiği otomobillerini diğer ülkelerde de satışa çıkarabilmek için düğmeye bastı.

    BU AY AVRUPA'YA GELİYOR

    Tesla, bir süredir Çin'in Şanghay kentinde ürettiği Model 3 otomobilini, bu ay içerisinde 10'dan fazla Avrupa ülkesine ihraç edeceğini açıkladı.

    Bu ülkeler arasında Almanya, Fransa, İtalya ve İsviçre de yer alıyor. Şirket, ayrıca Çin'de ürettiği araçların ülke içi teslimatlarına ise aralık ayında başlayacağını söylüyor.

    TESLA MODEL 3

    Tesla'nın ABD dışındaki ilk otomobil fabrikası olan Şanghay fabrikası, bu yıl 150 bin araç üretmeyi hedefliyor.

    Geçen ay dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de 11 binden fazla Model 3 otomobil satan Tesla, aynı fabrikada Model Y üretmek için de kapasitesini artırmanın planlarını yapıyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir