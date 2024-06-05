Tesla, çip üreticisi Nvidia'dan 4 milyar dolara yakın donanım alacak Elon Musk, şirketin, çip üreticisi Nvidia'dan yapacağı donanım alımlarına 3 ila 4 milyar dolar arasında harcama yapmasını tahmin ettiklerini bildirdi.

AA & Ensonhaber

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin bu yıl yapacağını belirttiği yapay zeka ile ilgili 10 milyar dolarlık harcamanın yaklaşık yarısının şirket içi olacağını açıkladı.

Musk, "Şu anda Tesla'nın Nvidia'dan bu yıl satın alımlar için en iyi tahminim 3 ila 4 milyar dolar arasında." ifadesini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlerde, Musk'ın Nvidia'ya çiplerin sevkiyatında Tesla yerine X ve yapay zeka şirketi xAI'ya öncelik vermesini söylediği aktarılmıştı.

X hesabından buna yönelik de paylaşım yapan Musk, şunları söyledi:

Tesla'nın Nvidia çiplerini gönderip çalıştıracak bir yeri yoktu, bu yüzden sadece bir depoda durmuş olacaklardı.

Teksas'taki fabrika üretime hazır

Teksas'taki Tesla giga fabrikasının genişlemesinin neredeyse tamamlandığına işaret eden Musk, fabrikanın tam otonom sürüş eğitimi için 50 bin adet Nvidia çipi H100'e ev sahipliği yapacağını belirtti.