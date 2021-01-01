Tesla, en büyük şarj istasyonunu Çin'de açtı

Tesla, elektrikli otomobillerinin şarj edilmesi için kullanılan supercharger şarj istasyonlarının en büyüğünü, Çin'in Şanghay kentindeki tesisinde hayata geçirdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2020 yılını ciddi bir büyümeyle kapatmıştı. Şirket, elektrikli otomobillerinin şarj edilmesi için kullanılan supercharger şarj istasyonlarını tüm dünyaya yaymaya devam ediyor.

Tesla, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'dan yaptığı açıklamada, Şanghay'da kurduğu yeni Supercharger şarj istasyonunu duyurdu. Söz konusu istasyon, aynı zamanda şirketin şimdiye kadar kurduğu en büyük şarj istasyonu olarak kayıtlara geçti.

Tesla'nın açtığı yeni supercharger istasyonunda tam 72 adet şarj noktası yer alıyor.

ÇİN, TESLA İÇİN ÖNEMLİ

Tesla, şu anda Şanghay'daki fabrikasında elektrikli otomobillerini üretmeye devam ediyor. Ayrıca ülkede Tesla markasına ait on binlerce otomobil kullanılıyor. Bu nedenle ABD'li şirket, Çin'e oldukça önem vererek yatırımlarına devam ediyor.

Tesla'nın hisseleri 2020'de yüzde 700'den fazla değer kazandı. Şirket artık Ford, Volkswagen gibi devleri geride bırakarak dünyanın en değerli otomotiv firması haline gelmiş durumda.