Tesla hisseleri uzun süredir ilk defa düşüşe geçti

Son dönemde artış trendinde olan Tesla hisseleri uzun süre sonra ilk defa düşüşe geçti. Şirketin hisseleri yeniden 1.500 doların altına geriledi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, piyasaya sürdüğü birden fazla elektrikli otomobil modeliyle oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı.

Yılın ikinci çeyreğinde 90 bin 650 adet araç satışı gerçekleştiren Tesla, 72 bin olan beklentileri de aşma başarısı göstermişti.

Tesla'nın hisseleri, son 1 yılda 250 dolar seviyesinden 1.500 dolar seviyesine çıkarak yüzde 600 artış gösterdi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde 1700 dolara kadar yükselen şirket hisseleri, yeni bir rekora imza attı.

TESLA'NIN HİSSELERİ SERT DÜŞÜŞE BAŞLADI

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi, uzun süre sonra ilk defa değer kaybetti. Tesla'nın hisseleri yeniden 1500 doların altına indi.

Servetine geçen hafta 6 milyar dolar, yıl başından bu yana da 43 milyar dolar ekleyen Elon Musk; bu düşüşle birlikte az da olsa para kaybetti.

Elon Musk şu anda Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 70 milyar dolarla dünyanın en zengin 7. kişisi konumunda yer alıyor.