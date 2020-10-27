Tesla Model 3'ün otomatik pilotu bayrağı trafik ışığı sandı

Tesla Model 3'ün otomatik pilotu, benzin istasyonundaki bayrağı trafik işareti olarak algıladı.

Son yıllarda satışa çıkan elektrikli otomobillerde yer alan otonom sürüş desteği, ne yazık ki istenilen seviyeye ulaşabilmiş değil.

Bu nedenle Tesla başta olmak üzere birçok üretici, araçların sürücüsüz moduna pek fazla güvenilmemesi gerektiğini her defasında vurguluyor.

TESLA, 5. SEVİYE OTONOM SÜRÜŞÜ YAYINLADI

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, Tesla'nın tam otomatik sürüş sistemini beta olarak kısıtlı sayıda kullanıcıya sunduğunu açıklamıştı.

Söz konusu güncellemeyi yükleyen bir Tesla Model 3 kullanıcısı, ilginç bir video paylaştı. Aracın otomatik pilotu, bir benzin istasyonu bayrağındaki yuvarlak harfleri trafik ışığı olarak algıladı.

Tesla Model 3, bayrağı trafik ışığı olarak algıladı

Benzin istasyonu bayrağında yer alan ve koyu kırmızı ve turuncu harflerle yazılmış "coop" kelimesi, Tesla'nın kafasını bir hayli karıştırmış gibi görünüyor.

Bayrak rüzgarda dalgalandıkça Tesla, renk değişimlerini algılayıp ekrandaki trafik ışığını kırmızıdan sarıya, ardından tekrar kırmızıya döndürüyor.

TAM OTOMATİK SÜRÜŞ HENÜZ HAZIR DEĞİL

Videodan da anlaşılacağı gibi, Tesla'nın 5.seviye otonom dediğimiz tam otomatik sürüş sistemi henüz hazır değil.

Söz konusu güncellemeyle araçlar, işaretlenen konuma gidebilmek için sinyal vererek şerit değiştirme, araç sollama gibi özellikler kazandı. Bu yüzden Tesla, beta sürümü kullanan sürücülerin kör noktalarda, kavşaklarda ve kötü yollarda dikkatli olması gerektiğini belirterek, direksiyon kontrolünü bırakmamalarını istemişti.

SEVİYE 5 OTONOM NEDİR

En son teknoloji otonom sürüş sistemi olan seviye 5'te, artık bütün kontroller araca ait oluyor ve sürücü tamamen devre dışı kalabiliyor.

Direksiyon idaresi, gaz ve fren pedallarıyla hızlanma gibi tüm hareketler, kritik öneme sahip tüm durumlar ile çevre kontrolü ve trafik sıkışıklığı gibi özel durumlar da dahil olmak üzere her şey otomatik olarak gerçekleşiyor.

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