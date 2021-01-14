Tesla Model S araçlardaki dokunmatik panelde güvenlik riski var

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla Model S araçlardaki dokunmatik ekran arızasının güvenlik sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Koronavirüse rağmen 2020 yılını rekor gelirle kapatan ABD'li otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman araçlarda meydana gelen çeşitli sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla Model S araçlarında dokunmatik ekran arızasının güvenlik riski oluşturduğunu tespit etti.

Tesla'ya gönderilen mektupta, araçlardaki dokunmatik ekran sorununun arka görüş kameraları ve buz çözücülerin arızalanmasına neden olabileceği için güvenlik riski oluşturabileceğine dikkat çekildi.

"ÇARPIŞMA RİSKİNİ ARTIRABİLİR"

Ekranların 5 ila 6 yıl içinde arızalanabileceğine işaret edilen mektupta, "Çalışan bir buğu ve buz çözme sisteminin olmaması soğuk havalarda sürücünün görüşünü azaltabilir ve çarpışma riskini artırabilir." ifadesi kullanıldı.

Tesla'ya konuya ilişkin 12 binden fazla müşteri şikayeti geldiğini hatırlatan NHTSA, ayrıca ekran sorununa sahip araçların, daha önce geri çağrılan araçlardan bile daha fazla olduğunu söyledi.

Uzmanalara göre Tesla, söz konusu geri çağırma işlemini yapmak istemiyor. NHTSA, 19 Kasım 2019'da Tesla’nın Model S'deki dokunmatik ekran sorunları nedeniyle inceleme başlatıldığını açıklamıştı.