Tesla Model Y’nin Türkiye fiyatına altıncı kez zam geldi! İşte yeni fiyatlar Geçtiğimiz nisan ayında Tesla, Model Y aracıyla birlikte Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Nisan ayından bu yana otomobilin fiyatı büyük ölçüde arttı.

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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz aylarda Model Y ile Türkiye'de satışlara resmen başlamıştı.

Türkiye sınırlarına girecek modeller Berlin'de üretiliyor. Çevrimiçi olarak sipariş verebileceğiniz modeller için 10 bin TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor.

Tesla Model Y, Türkiye’ye geleli daha bir ay olmadan 10 bin adedin üzerinde sipariş almıştı.

Tesla Model Y Türkiye fiyatı yine zamlandı

Model Y’nin ilk teslimatlarını gerçekleştirmeye başlayan Tesla, bir süre önce ise Türkiye fiyatlarına zam yapmıştı. Şirket, otomobilin fiyatında altıncı kez artışa gitti.

19 Temmuz'daki zamla birlikte Tesla Model Y’nin başlangıç versiyonu olan Model Y RWD fiyatı 2 milyon 218 bin 500 TL’den 2 milyon 322 bin 468 TL’ye yükseldi.

Model Y Performance versiyonu ise Full Self-Driving sürüş özelliği, çeki demiri, siyah-beyaz kumaş gibi opsiyonlarla birlikte 3 milyon 348 bin 787 TL’ye satılıyor.

Merak eden okuyucularımız için, Tesla'nın satışlara başladığı nisan ayında, Model Y Türkiye fiyatı 1 milyon 548 bin 732 TL olarak açıklanmıştı.