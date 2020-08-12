Tesla, otomobiller için akıllı saat üretecek

Norveçli akıllı saat şirketi Xplora Technologies, elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile yeni bir akıllı saat üreteceklerini açıkladı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, piyasaya sürdüğü Model S, Model 3, Model X ve Model Y gibi araçlarla oldukça popüler hale geldi. Ancak Tesla, elektrikli araçlar dışında farklı projelere de imza atmaya devam ediyor.

Norveç merkezli bir akıllı saat üreticisi olan Xplora Technologies, Tesla ile birlikte yeni bir akıllı saat geliştirdiklerini Federal İletişim Kurulu'na (FCC) bildirdi.

Her ne kadar Tesla'nın neden akıllı saat pazarına girdiği bilinmese de bazı olası nedenler bulunuyor.

AKILLI SAAT, TESLA OTOMOBİLLERİ İÇİN OLABİLİR

Tesla'nın elektrikli otomobilleri kontrol edebilmek için akıllı telefonlara önem verdiği biliniyor. İki şirket arasındaki bu ortaklık, gelecekte akıllı saattler aracılığıyla da otomobillerin kontrol edilmesini sağlayabilir.

Bir başka iddia ise Tesla'nın, Norveç merkezli akıllı saat üreticisi Xplora Technologies'i satın alarak bünyesine katacağı yönünde. Böylelikle Tesla, elektrikli otomobiller dışında bambaşka bir pazara yönelerek başarılı olmaya çalışacak.

Önümüzdeki günlerde, Tesla'nın akıllı saatine dair yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.