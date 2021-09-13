Tesla, sileceklerin yerine lazer kullanacak

Tesla, sileceklerin yerine lazer kullanacak

Gelecekte silecekleri tamamen kaldırmak isteyen Tesla, lazer destekli cam temizleme sisteminin patentini aldı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, üzerinde çalıştığı yeni teknolojilerle araçlarını geleceğe hazırlıyor.

Gelecekte direksiyon ve pedallardan tamamen kurtulmak için çalışan ABD merkezli üretici, şimdi de cam sileceklerinin fişini çekmek istiyor.

LAZERLE CAM TEMİZLENEBİLECEK

Tesla; sadece otomobillerde değil, aynı zamanda güneş panellerinde de kullanılabilecek lazerle cam temizleme sisteminin patentini aldı.

ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) veritabanında listelenen patent, cam yüzeydeki kirleri lazer ışınlarıyla temizlemekten bahsediyor.

Şirket mühendisleri tarafından tasarlanan sensörler, cam üzerinde leke algıladığında sistem o bölgeye lazer ışınları göndererek temizlenmesini sağlayacak.

Tesla, söz konusu teknolojiyi aynı zamanda güneş panellerinde de kullanmayı planlıyor. Toz ve kir tabakasının güneş panellerinin verimliliğini önemli ölçüde azalttığı bir gerçek.

Bu nedenle yeni teknolojinin, enerji alanında ciddi bir sorunu ortadan kaldıracağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, lazerle cam temizleme teknolojisi henüz patent aşamasında olduğundan ne zaman karşımıza çıkacağını şimdiden tahmin etmek oldukça güç.