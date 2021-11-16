Tesla, Starlink internetini şarj istasyonlarına getirdi

Elon Musk, Supercharger deneyimini daha iyi hale getirmek için şarj istasyonlarında ücretsiz WiFi hizmetini başlattı. Bu kapsamda, istasyonlara Starlink antenleri yerleştiriliyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Elon Musk, daha önce Starlink uydu internet hizmetinin Tesla şarj istasyonlarına da geleceğinin müjdesini vermişti.

UYDU İNTERNETİ TESLA ŞARJ İSTASYONLARINA GELDİ

SpaceX, araç sahiplerinin elektrikli otomobillerini şarj ederken uydu internet hizmetine erişmesini sağlamak için Supercharger şarj istasyonlarına Starlink antenleri kurmaya başladı.

Dünyada yetersiz internet erişimi bulunan yerlere uydu interneti sağlamayı planlayan Starlink projesine ait aktif faaliyet gösteren uyduların sayısı, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen fırlatma ile 1800’ün üzerine çıktı.

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

