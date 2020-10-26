Tesla, süspansiyon sorunu nedeniyle Çin'deki 50 bin aracını geri çağırıyor

Tesla, süspansiyonlardaki bir üretim hatası nedeniyle Çin'deki 50 bin Model S ve Model X aracını geri çağırmaya başladı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de yeni bir sorunla karşı karşıya.

Şirket, ABD’de üretilen ve Çin’deki müşterilere satılan 50 bin Model S ve Model X elektrikli aracı geri çağırmaya başladı. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, söz konusu kararı geçtiğimiz günlerde resmen duyurdu.

Açıklamanın ardından Tesla hisseleri, yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

SÜSPANSİYONLARDA SORUN VAR

Çin medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu geri çağırmanın nedeni ise hatalı üretim süspansiyonlar. Darbe sonrasında çatlaklara yol açabilecek zayıflıkla üretilen bu parçalar, Tesla sahipleri için ciddi bir sorun yaratabilir.

Çünkü iddialara göre söz konusu çatlaklar büyüyünce, aracın kontrolünü ciddi şekilde etkiliyor ve kazalara davetiye çıkarıyor.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), sorunlu araçların ABD'de üretilmesi nedeniyle diğer ülkelerdeki Tesla modellerinde de benzer sorunlar olabileceğini, ancak şimdiye kadar Çin dışında başka şikayet almadıklarını söylüyor.

TESLA YİNE SÜRÜCÜLERİ SUÇLADI

Tesla avukatı Elizabeth Mykytuik, Model S ve Model X araçlarının hatalı süspansiyon bağlantılarına sahip olduğu haberlerini reddetti. Tesla, söz konusu sorunun sürücünün hatalı kullanımından kaynaklı olduğunu iddia etti.

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