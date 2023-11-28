Tesla'dan az vergi verme planı: Hindistan’a 2 milyar dolar yatırım yapacak Hindistan pazarında elini güçlendirmek isteyen Tesla, ülkeye 2 milyar dolara kadar çıkabilecek bir yatırım yapma kararı aldı.

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Son yıllarda elektrikli otomobil sektörü oldukça büyüdü. Ancak birçok ülke, yabancı markalara ek vergiler getirmeye başladı.

Bu nedenle Tesla gibi markalar, farklı ülkelere genişleyerek yüksek vergilerden kurtulmanın planlarını yapıyor.

Hindistan ülkeye getirilen ithal elektrikli araçlar için oldukça yüksek vergiler uyguluyor. 40 bin dolar üzerindeki araçlardan yüzde 100, daha aşağısındaki araçlardan ise yüzde 70 vergi alınıyor.

Tesla'dan Hindistan kararı

Tesla, Hindistan pazarında ayakta kalabilmek için ülkeye 2 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı.

Ülkede elektrikli araç teknolojilerine yapılacak yatırımlarla 12 bin araç ithalatına kadar yüzde 15 vergi indirimi elde edilebilecek.

Potansiyel yatırım aynı zamanda Hindistan'ın elektrikli araç üretim ortamını da yeniden şekillendirebilir.

Tesla'nın, söz konusu yatırımla birlikte ülkede nasıl bir tesis açacağı şimdilik bilinmiyor.

Bu gelişme, iş yaratmayı ve teknik bilgi transferini teşvik ederek Hindistan'ın küresel elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirebilir.

Üstelik bu hamle; Tata Motors ve Mahindra gibi yerel devlere meydan okuyan sağlıklı bir rekabet ortamı yaratabilir.